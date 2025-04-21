Мировые лидеры о папе римском Франциске: «Он всегда стоял на стороне самых слабых и уязвимых»

Одним из первых мировых лидеров, который выразил уважение Папе Франциску, был президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что Папа всегда стоял на стороне самых уязвимых и слабых. «Папа Франциск стремился, чтобы Церковь приносила радость и надежду самым бедным, объединяя людей друг с другом. Пусть эта надежда будет возрождаться в каждом из нас после его ухода. Мы с женой мысленно вместе со всеми католиками и со всем миром, который оплакивает его», - написал Макрон в X.