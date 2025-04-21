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Мировые лидеры о папе римском Франциске: «Он всегда стоял на стороне самых слабых и уязвимых»

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: TIZIANA FABI

После смерти папы римского Франциска мировые лидеры отдают дань уважения покойному и выражают соболезнования его близким.

Одним из первых мировых лидеров, который выразил уважение Папе Франциску, был президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что Папа всегда стоял на стороне самых уязвимых и слабых. «Папа Франциск стремился, чтобы Церковь приносила радость и надежду самым бедным, объединяя людей друг с другом. Пусть эта надежда будет возрождаться в каждом из нас после его ухода. Мы с женой мысленно вместе со всеми католиками и со всем миром, который оплакивает его», - написал Макрон в X.

Вице-президент США Дж.Д. Вэнс, который вчера встретился с Папой Франциском, вспомнил его молитву в первые дни пандемии коронавируса. «Мое сердце с миллионами христиан по всему миру, которые любили его. Было приятно увидеть его вчера, хотя он явно был очень болен. Но я всегда буду помнить молитву, которую он произнес в начале пандемии. Это была по-настоящему трогательная речь. Пусть его душа обретет покой», - сказал Вэнс.

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