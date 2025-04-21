Похлак обошел Клавана почти в четыре раза

Согласно уставу EJL, кандидаты на пост президента должны были предоставить не позднее чем за 60 дней до общего собрания (в данном случае до 20 апреля) письма поддержки своей кандидатуры от как минимум 15 процентов членов EJL. В пресс-релизе отмечается, что в адрес футбольного союза поступили письма поддержки двух кандидатов: Рагнар Клаван получил 18 писем (17 процентов), Айвар Похлак — 70 писем (66 процентов).

Процедура выборов предусматривает, что избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины членов общего собрания, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства, проводится второй тур, в котором побеждает получивший больше голосов. В случае равенства голосов организуются дополнительные туры голосования до тех пор, пока не определится победитель. Поскольку на должность претендует более одного кандидата, голосование, согласно уставу, будет тайным.