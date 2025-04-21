Похлак обошел Клавана почти в четыре раза

На общем собрании Эстонского футбольного союза (EJL), которое состоится 19 июня, будет избран президент организации на следующие четыре года. Согласно уставу EJL, на этот пост претендуют Айвар Похлак и Рагнар Клаван.
Согласно уставу EJL, кандидаты на пост президента должны были предоставить не позднее чем за 60 дней до общего собрания (в данном случае до 20 апреля) письма поддержки своей кандидатуры от как минимум 15 процентов членов EJL. В пресс-релизе отмечается, что в адрес футбольного союза поступили письма поддержки двух кандидатов: Рагнар Клаван получил 18 писем (17 процентов), Айвар Похлак — 70 писем (66 процентов).
Процедура выборов предусматривает, что избранным считается кандидат, за которого проголосовало более половины членов общего собрания, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства, проводится второй тур, в котором побеждает получивший больше голосов. В случае равенства голосов организуются дополнительные туры голосования до тех пор, пока не определится победитель. Поскольку на должность претендует более одного кандидата, голосование, согласно уставу, будет тайным.
В этом году общее собрание состоится в четверг, 19 июня, в 14:00 на стадионе A. Le Coq Arena. Как обычно, на утверждение будет вынесен аудированный независимым аудитором годовой отчет, правление представит доклад о деятельности организации в период между заседаниями общего собрания и ознакомит участников с бюджетом.