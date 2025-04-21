Россия готовится к обвалу цен на нефть

Россия пересмотрела свои экспортные прогнозы на этот год в сторону снижения и понизила ожидания по стоимости нефти. Это вынуждает страну-агрессора все чаще обращаться за средствами к своему государственному инвестиционному фонду, чтобы поддерживать работу военной машины.
Министерство экономики России прогнозирует снижение экспорта в этом году на 5,3 процента - до 410,6 миллиарда рублей (4,4 миллиарда евро), сообщил в понедельник Interfax. В обновленном экономическом прогнозе также отмечается удешевление нефти марки Urals до 56 долларов за баррель. Ранее на этот год средняя цена нефти оценивалась в 69,70 доллара. На прошлой неделе на рынке баррель Urals уже стоил менее 53 долларов.