Россия готовится к обвалу цен на нефть

Министерство экономики России прогнозирует снижение экспорта в этом году на 5,3 процента - до 410,6 миллиарда рублей (4,4 миллиарда евро), сообщил в понедельник Interfax. В обновленном экономическом прогнозе также отмечается удешевление нефти марки Urals до 56 долларов за баррель. Ранее на этот год средняя цена нефти оценивалась в 69,70 доллара. На прошлой неделе на рынке баррель Urals уже стоил менее 53 долларов.

Хотя ухудшенный прогноз означает, что российское правительство получит меньше доходов от продажи нефти, пока это не оказывает серьезного влияния на способность Кремля финансировать свою военную машину. В государственном инвестиционном фонде страны достаточно ресурсов, чтобы на протяжении следующих 18-24 месяцев компенсировать недостачу нефтяных поступлений - даже если цена сырой нефти опустится до 50 долларов за баррель. Тем не менее с 2020 года ликвидная часть так называемого Фонда национального благосостояния сократилась на две трети.