Суд отменил решение о досрочном освобождении убийцы трех человек

По мнению окружного суда, уездный суд допустил ошибку в решении об освобождении Бармотина. Уездный суд не придал должного значения обстоятельствам преступления и тому, как Бармотин относится к своему преступлению. Для освобождения заключенного, отбывающего пожизненное заключение, вероятность рецидива должна быть крайне низкой, но в случае с Бармотиным так говорить нельзя.

Хотя на момент слушания по условно-досрочному освобождению Борис Бармотин находится в преклонном возрасте, а взгляды и ценности человека могут меняться с возрастом, он не продемонстрировал этого в своем поведении.

Окружной суд отметил, что Бармотин противоречиво высказывался о совершенном преступлении: сначала признался и подробно описал свои действия, а затем полностью отрицал свою вину.

Помимо совершения особо жестокого преступления и отрицания этого даже после отбытия 25 лет наказания, находясь в тюрьме, Бармотин не вел себя законопослушно: в феврале он совершил два дисциплинарных проступка в тюрьме, нарисовав портреты Гитлера и повесив их на стену своей камеры.

Нарушения он совершил в тот момент, когда материалы о его досрочном освобождении были направлены в уездный суд. Кроме того, ранее его неоднократно наказывали за нарушение дисциплины, хранение запрещенных предметов и приобретение таких предметов у других заключенных.

По оценке окружного суда, это свидетельствует о том, что Бармотин не мотивирован воздержаться от нарушений даже возможностью условно-досрочного освобождения, что свидетельствует о том, что он может вести себя незаконопослушно и на свободе.