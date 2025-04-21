Строительные работы на бульваре Эстония повлияют на движение в центре Таллинна

В воскресенье, 27 апреля, на участке бульвара Эстония между улицами Кентманни и Сакала будут проводиться строительные работы, которые повлияют на движение в этом районе, а также на маршруты и остановки нескольких автобусных линий.

Изменения в работе общественного транспорта будут действовать с часу ночи 27 апреля до конца дня и повлияют на работу автобусных линий № 2, 3, 16, 18, 18A, 20, 20A, 23, 24, 35, 40, 42, 54, 67, 81, 83, 94 и 95.