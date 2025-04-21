Мартовский скачок: древесина, электроэнергия и продукты подорожали

По словам руководителя отдела статистики цен производителей Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с мартом 2024 года наибольшее влияние на индекс оказал рост цен в деревообрабатывающей и лесоперерабатывающей промышленности, в производстве электроэнергии, а также в пищевой промышленности.

«Противоположный эффект оказало снижение цен на топочный мазут, бумагу и бумажные изделия, а также в мебельной промышленности. В целом по обрабатывающей промышленности рост цен составил 1,9 процента, в том числе в пищевой промышленности – 2,7 процента», – отмечает Шокман.

По сравнению с февралем мартовский индекс цен производителей промышленной продукции формировался прежде всего под влиянием снижения стоимости электро- и теплоэнергии.

Кроме того, на индекс повлиял рост цен в производстве металлопродукции и строительных материалов, а также в горнодобывающей промышленности.

Индекс экспортных цен в марте снизился на 2,4 процента по сравнению с февралем.

Сильнее всего упали цены на электричество, продукцию горнодобывающей промышленности и нефтепродукты.

Больше других выросли цены на химикаты и химическую продукцию, медикаменты и электронные устройства.

По сравнению с мартом 2024 года индекс экспортных цен вырос на 5,1 процента.

Индекс импортных цен в марте снизился по сравнению с февралем на 2,9 процента.

Сильнее всего снизились цены на электроэнергию, нефтепродукты и продукцию горнодобывающей промышленности.

Наибольший рост зафиксирован в ценах на обувь и кожаные изделия, электрические устройства и мебельную продукцию.