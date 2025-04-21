Временную защиту продлят? Что будет с украинскими беженцами в ЕС

Сейчас более четырех миллионов украинцев, выехавших из страны, спасаясь от войны, проживают на территории Евросоюза со статусом временной защиты.

Его срок действия официально истечет 6 марта 2026 года. После этого миллионы украинцев могут лишиться права на жительство в Евросоюзе.

Кроме того, в некоторых европейских столицах уже заявили о том, что в случае достижения договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией, они прекратят действие временной защиты для украинцев.

Что же случится с украинскими беженцами в ЕС, если они уже не будут защищены специальным статусом? Какие решения по этому поводу готовит Брюссель?

Еврокомиссия пока в поисках оптимального решения

Директива ЕС о временной защите (TPD), предусматривающая немедленную защиту в случае массового наплыва перемещенных лиц из третьих стран, была принята в 2001 году после конфликтов на территории бывшей Югославии.

Однако Брюссель активизировал ее впервые в ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину, приняв соответствующее решение 4 марта 2022 года.

Обычно прибывающие в ЕС беженцы подают заявление на предоставление убежища, после чего годами ждут соответствующего решения.

Уникальность статуса временной защиты состоит в том, что он обеспечивает немедленный доступ к таким правам, как право на работу, жилье, образование и медицинскую помощь.

Срок действия статуса временной защиты составляет один год, а его максимальная продолжительность - три года.