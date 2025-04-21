Временную защиту продлят? Что будет с украинскими беженцами в ЕС

В Еврокомиссии пока не знают, что предложить украинским беженцам вместо временной защиты. Правозащитники призывают не медлить, потому что украинцы в ЕС в скором времени могут оказаться в затруднительном положении.
Сейчас более четырех миллионов украинцев, выехавших из страны, спасаясь от войны, проживают на территории Евросоюза со статусом временной защиты.
Его срок действия официально истечет 6 марта 2026 года. После этого миллионы украинцев могут лишиться права на жительство в Евросоюзе.
Кроме того, в некоторых европейских столицах уже заявили о том, что в случае достижения договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией, они прекратят действие временной защиты для украинцев.
Что же случится с украинскими беженцами в ЕС, если они уже не будут защищены специальным статусом? Какие решения по этому поводу готовит Брюссель?
Еврокомиссия пока в поисках оптимального решения
Директива ЕС о временной защите (TPD), предусматривающая немедленную защиту в случае массового наплыва перемещенных лиц из третьих стран, была принята в 2001 году после конфликтов на территории бывшей Югославии.
Однако Брюссель активизировал ее впервые в ответ на широкомасштабное вторжение России в Украину, приняв соответствующее решение 4 марта 2022 года.
Обычно прибывающие в ЕС беженцы подают заявление на предоставление убежища, после чего годами ждут соответствующего решения.
Уникальность статуса временной защиты состоит в том, что он обеспечивает немедленный доступ к таким правам, как право на работу, жилье, образование и медицинскую помощь.
Срок действия статуса временной защиты составляет один год, а его максимальная продолжительность - три года.
С начала войны в Украине Еврокомиссия трижды продлевала статус временной защиты, в последний раз - до марта 2026 года, но что должно произойти после этой даты, в Брюсселе пока не решили.
Поскольку директива ЕС о временной защите до сих пор не применялась, механизмы ее прекращения не разработаны.
Среди возможных вариантов - продолжение действия статуса временной защиты для украинцев до 2027 года.
Но, по словам спикера Еврокомиссии по внутренним делам Маркуса Ламмерта, окончательное решение по этому поводу пока не принято.
Этот вопрос европейские чиновники собираются решать совместно не только с правительствами государств-членов ЕС, но и с представителями украинских властей, которые заинтересованы в том, чтобы как можно больше украинских беженцев вернулись домой.
«Мы рассматриваем разные варианты, а именно продление или прекращение временной защиты, в зависимости от развития событий: переход к национальным статусам в связи с работой, учебой или семейными обстоятельствами, а также поддержку тех, кто изъявит желание вернуться в Украину», - рассказал Маркус Ламмерт.
При этом он подчеркнул, что ЕС настроен продолжать поддерживать тех, «кто спасается от незаконного вторжения России в Украину».
«В прошлом году мы продлили срок действия временной защиты до марта 2026 года, что обеспечивает предсказуемость и правовую определенность как для украинцев, так и для государств-членов ЕС.
Теперь нам нужно будет рассмотреть возможные варианты и шаги на будущее вместе и с Украиной.
Мы будем работать вместе с властями Украины и государствами-членами в их выборе над их выбором», - отметил он.
«Продлить временный статус и предлагать другие варианты»
Однако европейские правозащитные организации считают, что Еврокомиссия слишком медлит с принятием решения о дальнейшей судьбе украинских беженцев и уже должна была предложить возможные варианты.
«Более года мы призывали ЕС быть активнее и строить планы по долгосрочной безопасности украинских беженцев. Но Европейская комиссия слишком медленная», - отметила в комментарии DW Кэтрин Вуллард, директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников (ECRE), который объединяет 127 неправительственных организаций из 40 европейских стран, защищающих права беженцев и искателей убежища.
По мнению главы ECRE, действие директивы о временной защите должно быть продолжено, поскольку она «гарантирует базовую безопасность» украинским беженцам.
«Об этом необходимо договориться как можно скорее. Не должно быть ограничений доступа к TPD», - подчеркнула Вуллард.
Она считает, что уже в условиях действия временной защиты беженцам нужно будет предложить другие варианты, в частности, переход в новые статусы, которые предусмотрены, например, в случаях работы или учебы.
«При этом всегда должно поддерживаться добровольное желание вернуться у тех, кто имеет возможность вернуться домой», - объясняет она.
«Беженцы могут оказаться в затруднительной ситуации»
В Евросоюзе действует директива о предоставлении права на долгосрочное проживание в пределах ЕС, однако ее положения не касаются лиц со статусом временной защиты.
Кэтрин Вуллард считает, что европейские институты должны работать над обновлением этой директивы таким образом, чтобы ее действие распространялось и на украинских беженцев.
Она также предлагает «новую идею», которая заслуживает внимания - предоставлять вид на жительство украинцам, «увязав его с процессом расширения ЕС», поскольку Украина является страной-кандидатом на вступление в ЕС.
Если ЕС не предложит общего решения для этой проблемы, тогда государства-члены должны искать его сами, предусмотрев предоставление украинским беженцам национальных статусов защиты или разрешений на работу, говорит Вуллард.
«В случае если ЕС не удастся договориться о продлении TPD и если не будут реализованы другие варианты, существует риск того, что люди попадут в сложную ситуацию, оказавшись без документов, или начнут подавать заявления о предоставлении убежища, и тогда система предоставления убежища (в странах-членах ЕС - ред.) будет перегружена», - прогнозирует правозащитница.
Прекращение огня - не повод для отмены временной защиты
Переговоры по прекращению огня между Украиной и Россией вызвали разговоры о том, что в случае установления перемирия, Евросоюз отменит действие статуса временной защиты для украинцев, потому что формально исчезнут основания для его предоставления.
Так, чешский министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что в случае перемирия на фронте Прага автоматически прекратит оказывать временную защиту украинцам, хотя при этом беженцы смогут оставаться в стране в течение определенного времени.
Однако Кэтрин Вуллард уверяет, что «в любом случае статус временной защиты будет действовать до марта 2026 года».
«Даже если будет прекращение огня, мы решительно призываем продлить TPD», - говорит эксперт.
Ведь даже после перемирия ситуация в Украине будет оставаться опасной.
«Даже если боевые действия прекратятся, все равно неясно, когда людям будет безопасно вернуться», - подчеркнула она.