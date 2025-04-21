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Популярный в прошлом ресторан перестроят в школу программирования

Перевод: Павел Соболев
Эскиз проекта реновированного здания, в котором разместится и школа программирования.
Эскиз проекта реновированного здания, в котором разместится и школа программирования. Фото: Sihtasutus Järvamaa

Фонд Järvamaa объявил конкурс госзакупки на строительство учебных помещений Ярваской школы программирования Code/Järva на третьем этаже здания по адресу Кесквялья, 15 в Пайде. Место, ранее известное как ресторан Paide, уже этой осенью приобретет новый облик и интерьер.

Победителю тендера будет предоставлено сто дней на завершение строительства, то есть работы должны быть завершены в течение лета. Предполагаемая стоимость работ составляет 255 000 евро, что является частью всего проекта по открытию школы программирования

Работы затронут примерно половину третьего этажа здания по адресу Кесквяля, 15. Там, где располагались столы в зале бывшего ресторана, появятся парты для учащихся. «Историческая» барная стойка останется частью гостиной и мини-кухни. Зона отдыха расширится за счет бывших кухонных помещений.

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