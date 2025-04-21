Популярный в прошлом ресторан перестроят в школу программирования

Фонд Järvamaa объявил конкурс госзакупки на строительство учебных помещений Ярваской школы программирования Code/Järva на третьем этаже здания по адресу Кесквялья, 15 в Пайде. Место, ранее известное как ресторан Paide, уже этой осенью приобретет новый облик и интерьер.
Победителю тендера будет предоставлено сто дней на завершение строительства, то есть работы должны быть завершены в течение лета. Предполагаемая стоимость работ составляет 255 000 евро, что является частью всего проекта по открытию школы программирования