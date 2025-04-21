Автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста, водитель даже не вышел из машины

«Полиции известно, что 16 апреля в 17:00 автомобиль Volvo сбил 13-летнего мальчика на велосипеде, когда тот выезжал с парковки в Курессааре. Мальчик не пострадал. Полицейский патруль установил личность водителя и поговорил как с ним, так и с велосипедистом. По имеющейся информации, ущерба здоровью или имуществу нет, поэтому на данный момент уголовное дело не возбуждено», - прокомментировал инцидент Прийт Сепп, представитель полиции Курессааре.