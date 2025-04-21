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Автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста, водитель даже не вышел из машины

Перевод: Павел Соболев
Уехавшая с места аварии машина Volvo.
Уехавшая с места аварии машина Volvo. Фото: Erakogu

Ребенок на велосипеде был сбит автомобилем в Курессааре. 13-летний велосипедист пережил болезненное падение, но, к счастью, не получил серьезных травм. Водитель даже не вышел из машины, чтобы проверить состояние пострадавшего, а просто продолжил путь.

«Полиции известно, что 16 апреля в 17:00 автомобиль Volvo сбил 13-летнего мальчика на велосипеде, когда тот выезжал с парковки в Курессааре. Мальчик не пострадал. Полицейский патруль установил личность водителя и поговорил как с ним, так и с велосипедистом. По имеющейся информации, ущерба здоровью или имуществу нет, поэтому на данный момент уголовное дело не возбуждено», - прокомментировал инцидент Прийт Сепп, представитель полиции Курессааре.

«С приближением весны на дорогах появляется все больше пешеходов, и всем сторонам следует проявлять бдительность», - добавил Сепп.

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