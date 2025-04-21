Эксперт Оживление в строительстве: новые данные вселяют оптимизм

Строительный сектор является важным индикатором экономического роста, и увеличение числа новых разрешений на строительство говорит об оживлении экономической активности.

В то же время заметна разница между рынками жилья и нежилых помещений.

В годовом сравнении количество новых разрешений на строительство жилых домов увеличилось на 16,6 процента.

«Поскольку разрешение на строительство еще не означает начало работ, уместно также рассматривать статистику по фактически начатому строительству. По жилым домам рост составил 23,4 процента, если сравнить первый квартал с аналогичным периодом прошлого года», - говорит Рауль Эаметс.

«По жилым помещениям количество уже ведущихся строительных работ снизилось на 5 процентов, однако количество выданных разрешений на строительство выросло на 36 процентов. 55 процентов нового жилищного строительства приходится на Харьюмаа», – отмечает эксперт.

«Что касается нежилых помещений, то целесообразно рассматривать площадь в квадратных метрах. По выданным разрешениям на строительство запланированная площадь оказалась на 26 процентов меньше, чем в первом квартале прошлого года. Вероятно, это объясняется тем, что при планировании новых офисных площадей все чаще учитываются предпочтения сотрудников работать из дома, а спрос на офисы таким образом сократился», – считает Эаметс.

По его словам, очень важным фактором оживления строительного рынка является базовая процентная ставка, и, как известно, на прошлой неделе Европейский центральный банк вновь ее снизил.