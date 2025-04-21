Суд в России оштрафовал Google за разглашение данных участников войны в Украине

Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в разглашении личных данных российских военнослужащих, погибших в ходе войны России против Украины, и назначил ей в связи с этим штраф в размере 3,8 млн рублей.

Об этом сообщает агентство ТАСС в понедельник, 21 апреля.

Уточняется, что речь идет о статье КоАП РФ о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ.

Соответствующее нарушение власти РФ усмотрели в одном из роликов, размещенных на видеохостинге YouTube, следует из публикации ТАСС.

«В Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поступили решения о признании информации, содержащей сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции (войны в Украине - ред.), имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные, информацией, распространение которой в РФ запрещено», - цитирует ТАСС текст решения суда.

Ранее сообщалось, что одной из причин решения российского суда стала публикация в YouTube инструкции по сдаче в плен для российских военных, «однако в полном тексте решения суда содержатся и иные причины привлечения Google к административной ответственности».

Это уже не первый штраф, который Таганский суд Москвы назначает американской IT-компании.