Римско-католическая церковь Эстонии: папа Франциск знал, что должен будет уйти, когда придет время

Еще в воскресенье папа появился на площади Святого Петра, где приветствовал людей, отмечающих Пасху, но сегодня утром его сердце остановилось.

«Вчера было видно, что папа был усталый и изможденный. Наверное, он чувствовал в сердце: "Мне пора уходить"», - рассказала Марге-Мари Паас. Она добавила, что папа давно относился к смерти как к естественной части жизни: когда позовут - надо идти.

Поскольку в марте папа провел несколько недель в больнице, где проходил лечение от двусторонней пневмонии, у ведущего передачи возник вопрос: не стали ли обязанности для него слишком тяжелыми?

«Я не думаю, что это было для него бременем, потому что Франциск всегда был очень активным папой. Когда он мог действовать, он относился к своим задачам с полной серьезностью», - сказала пресс-секретарь церкви.

Хотя сегодняшний день стал для католиков печальным и даже шокирующим, Паас отметила, что, по крайней мере, известно - папа не мучился. А тот факт, что его совсем недавно еще видели, приносит душевное спокойствие.

На вопрос, чем папа Франциск сумел завоевать сердца людей, Паас ответила коротко и чётко: «Своей простотой. Умением говорить прямо!»

Паас лично встречалась с Франциском многократно, и по ее словам, он был не просто мимо проходящим человеком: «Он останавливался, смотрел тебе в глаза и действительно слушал. А, возможно, именно этого нам больше всего и не хватает в этом мире - чтобы кто-то был рядом. Это и есть его феномен, я в этом абсолютно уверена».