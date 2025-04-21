СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража надгробной плиты, избиение несовершеннолетнего, упавшая высоковольтная линия

20 апреля в подвал на улице Лаулупео в центре города проник неизвестный и украл велосипед Merida и BMX. Причиненный ущерб оценивается примерно в 1428 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.

Мошенничество

В феврале 51-летнему мужчине позвонили через Telegram и предложили помощь в возврате денег, потерянных два года назад на торговой платформе vektor.fin. Мужчине нужно было открыть криптокошелек в Baybit и по разным причинам совершать переводы криптовалюты вплоть до апреля. Его также неоднократно подталкивали к взятию быстрых займов в Bondora на общую сумму 11 300 евро и к платежам на общую сумму 16 300 евро.

В марте 51-летний мужчина заметил в интернете рекламу торговли на бирже и оставил свои контактные данные. Вскоре ему позвонили и проинструктировали создать аккаунт на торговой платформе pulse-trade.ac. Мужчина внес первый платеж в размере 250 евро. Когда на платформе накопилось 500 евро, он не смог вывести деньги, а вместо этого с него потребовали внести дополнительный депозит в размере 1000 евро. После этого мужчина нашел в интернете информацию, что это может быть мошенничеством, и отказался от дальнейших переводов. Ущерб от мошенничества составил 250 евро.