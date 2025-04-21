СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Кража надгробной плиты, избиение несовершеннолетнего, упавшая высоковольтная линия

Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о краже надгробной плиты, а также об избиении несовершеннолетнего. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о застрявшем между камнями ребенке и об упавшей высоковольтной линии.
Насилие
17 апреля на улице Анни в Ласнамяэ неизвестные избили 21-летнего молодого человека ногами и распылили слезоточивый газ.
Также 17 апреля было начато производство по факту того, что в марте на улице Махтра в Ласнамяэ неизвестные молодые люди бросили камень в 49-летнего мужчину, причинив ему травму руки.
18 апреля на улице Рийа в Пярну 43-летний мужчина напал на знакомую 37-летнюю женщину. Скорая помощь доставила женщину в больницу на обследование.
В этот же день в развлекательном заведении на улице Паэ в Ласнамяэ неизвестный ударил 43-летнюю женщину кулаком в лицо.
Также 18 апреля в развлекательном заведении в Теллискиви в Пыхья-Таллинне неизвестный ударил 27-летнего мужчину стаканом, а затем разбившимся стеклом бросил в другого мужчину, 26 лет.
18 апреля поступило сообщение о драке между 21-летним и 33-летним мужчинами перед развлекательным заведением на улице Суур-Карья в Кесклинне.
Ночью 19 апреля в квартире в Тарту 52-летний пьяный мужчина угрожал женщине и напал на нее. Полицейские задержали нападавшего.
В этот же день на улице Вана-Пости в Кесклинне 36-летний мужчина избил 56-летнего, а на улице Виру неизвестный избил 20-летнего мужчину.
Вечером 19 апреля в Кохтла-Ярве произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого 34-летний мужчина избил своего друга, с которым вместе употреблял алкоголь. Медики доставили пострадавшего в больницу для оказания первой помощи. Нападавший был задержан по подозрению в совершении преступления.
Ночью 20 апреля в Нарве был избит 28-летний мужчина. Медики доставили пострадавшего в больницу на дополнительное обследование.
20 апреля на улице Лийкури в Ласнамяэ неизвестные лица напали на 22-летнюю женщину, в Мустамяэ 40-летний мужчина избил свою жену и шурина, а в квартире в Маарду 46-летний мужчина избил 26-летнего.
20 апреля на Нарвском шоссе в Ласнамяэ произошел конфликт между 58-летним мужчиной и 29-летней женщиной, в ходе которого оба получили травмы.
20 апреля в общежитии Пыхья-Таллинна 57-летний мужчина угрожал другому острым предметом. Полиция задержала угрожавшего.
Вечером 20 апреля полиция получила вызов в одну из квартир в Нарве, где во время ссоры 34-летний мужчина избил свою мать.
20 апреля в Силламяэ был избит несовершеннолетний юноша.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В период с 1 мая 2024 года по 5 апреля 2025 года на кладбище Лийва в районе Рахумяэ была украдена надгробная плита. Размеры плиты - 50x70 сантиметров, вес - около ста килограммов, на ней была надпись на русском языке.
В период с 14 по 15 апреля в Тарту с улицы Лембиту был украден велосипед черного цвета Scott Speedster 20. Предварительный ущерб составил 800 евро.
19 апреля в Тамсалу на бульваре Сыпрузе из квартиры был украден ноутбук Asus. Ущерб оценивается примерно в 300 евро.
19 апреля в Раквере с двора частного дома на улице Калда был украден гидрофор из колодца. Ущерб составил около 250 евро.
20 апреля в подвал на улице Лаулупео в центре города проник неизвестный и украл велосипед Merida и BMX. Причиненный ущерб оценивается примерно в 1428 евро. Обстоятельства происшествия уточняются.
Мошенничество
В феврале 51-летнему мужчине позвонили через Telegram и предложили помощь в возврате денег, потерянных два года назад на торговой платформе vektor.fin. Мужчине нужно было открыть криптокошелек в Baybit и по разным причинам совершать переводы криптовалюты вплоть до апреля. Его также неоднократно подталкивали к взятию быстрых займов в Bondora на общую сумму 11 300 евро и к платежам на общую сумму 16 300 евро.
В марте 51-летний мужчина заметил в интернете рекламу торговли на бирже и оставил свои контактные данные. Вскоре ему позвонили и проинструктировали создать аккаунт на торговой платформе pulse-trade.ac. Мужчина внес первый платеж в размере 250 евро. Когда на платформе накопилось 500 евро, он не смог вывести деньги, а вместо этого с него потребовали внести дополнительный депозит в размере 1000 евро. После этого мужчина нашел в интернете информацию, что это может быть мошенничеством, и отказался от дальнейших переводов. Ущерб от мошенничества составил 250 евро.
Примерно 10 апреля 51-летний мужчина увидел в интернете объявление о помощи в возврате денег, выманенных мошенниками, и оставил свои контактные данные. С ним связался человек через Telegram, по чьим указаниям мужчина перевел 1000 евро на свой счет в банке Revolut. На следующий день он должен был по инструкции звонящего перевести евро в доллары, но на самом деле он купил криптовалюту и перевел ее в неустановленный криптокошелек. Деньги ему не вернулись. Ущерб от мошенничества составил 1000 евро.
17 апреля начато производство по делу, в котором 43-летний мужчина 11 апреля потерял свой кошелек с ID-картой и двумя банковскими картами. Позже, придя в отделение банка, он обнаружил, что с его счета через банкомат снято 420 евро наличными.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили шестерых граждан России, четверых граждан Украины, двух граждан Молдовы и одного гражданина Колумбии.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четырех граждан России, четырех граждан Молдовы и одного гражданина Сербии.
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
19 апреля на погранпункт «Койдула» на автопоезде прибыл гражданин Казахстана, который при проверке документов предъявил поддельный полис автострахования. Поддельный документ был изъят, человек уплатил в государственный бюджет 400 евро. После процессуальных действий он оформил действующий страховой полис и продолжил путь в Эстонию.
Пожары
19 апреля в 03:29 поступило сообщение, что в городе Маарду на улице Тарасоо горит одноэтажный садовый домик открытым пламенем. Спасатели Мууга, Ласнамяэ и Пирита потушили стену садового домика размером 3х6 метров к 04:01. Никто не пострадал.
19 апреля в 12:23 в Центр тревоги сообщили, что на Пярна-теэ в деревне Тискре волости Харку горит строящийся двухэтажный дом. Рабочие на крыше выполняли огневые работы, и крыша загорелась. Они пытались потушить пожар сами, но безуспешно. На место прибыли спасатели Кейла, Кесклинна и Лиллекюла, а также спасатели-добровольцы Хюйру и Копли. Пожар локализовали к 12:41, после чего вскрыли конструкции, чтобы проверить глубину возгорания. К счастью, огонь не проник глубоко, и пожар был полностью ликвидирован к 12:54.
20 апреля в 11:31 в Центр тревоги сообщили, что на Акадеэмия-теэ в Мустамяэ на кухне квартиры загорелась вытяжка. Один из жильцов потушил пламя порошковым огнетушителем до прибытия спасателей. Спасатели ликвидировали возгорание и проверили соседние квартиры на наличие угарного газа. Инцидент завершился в 12:15.
20 апреля в 16:21 сообщили, что на Вяльяотса-теэ в деревне Кахала волости Куусалу упала высоковольтная линия. Искрение провода вызвало возгорание сухой травы. На место прибыли спасатели Локса и спасатели-добровольцы Колга. Электроснабжающая компания была уведомлена. К счастью, пожар затух сам, и благодаря влажной погоде распространения огня не произошло. Место происшествия было огорожено, устранением неисправности занялись электрики.
ДТП
17 апреля в 12:49 в Центр тревоги сообщили, что в поселке Козе на улице Пикк автомобиль врезался в электрощит, из которого пошли искры. Водитель оказался заблокирован в машине. Спасатели Козе вытащили водителя и передали его скорой. Автомобиль был оттащен от электрощита, а место происшествия огорожено. Дальнейшими работами занимались электрики.
20 апреля в 16:30 спасатели были вызваны на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри в деревню Мяннику волости Саку, где автомобиль съехал с дороги. Водитель выбрался из машины сам. Спасатели засыпали вытекшее топливо абсорбентом. Скорая осмотрела водителя на месте.
Прочее
19 апреля в 00:36 в Центр тревоги поступило сообщение, что у припаркованного у дома на улице Ю. Смуули в районе Ласнамяэ автомобиля ощущается запах газа. Спасатели Кесклинна с помощью детектора обнаружили возле капота высокую концентрацию газа. Было принято решение эвакуировать автомобиль в целях безопасности. Полиция отбуксировала протекающую Škoda.
19 апреля в 17:58 спасатели поспешили на Пирита-теэ в Кесклинн, где ребенок, карабкаясь по камням, упал и его нога застряла между ними до колена. Спасатели с помощью ломов раздвинули камни, уложили ребенка на носилки и передали в машину скорой помощи.