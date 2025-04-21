В пасхальные выходные значительно выросла нагрузка на номер 112

Всего было зарегистрировано 4463 происшествия, из которых почти половина потребовала вмешательства скорой помощи, более трети - полиции, а около трех процентов - спасателей.

По словам руководителя служб Центра тревоги Кармен Окс, значительная часть инцидентов в выходные дни была связана с употреблением алкоголя: четверть всех сообщений в полицию касались алкогольного опьянения или вождения в нетрезвом виде, а почти десять процентов - семейного насилия.

В воскресенье количество вызовов скорой помощи значительно возросло, превысив обычный уровень почти на сто случаев, чему, помимо погоды и праздников, мог способствовать и продолжающийся сезон вирусных заболеваний.