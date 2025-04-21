В пасхальные выходные значительно выросла нагрузка на номер 112

Теплая весенняя погода и праздничные дни с 18 по 20 апреля стали причиной роста обращений в Центр тревоги: за этот период на номер 112 поступило 8767 звонков, что почти на тысячу больше, чем в обычные выходные, пишет Rus.ERR.
Всего было зарегистрировано 4463 происшествия, из которых почти половина потребовала вмешательства скорой помощи, более трети - полиции, а около трех процентов - спасателей.
По словам руководителя служб Центра тревоги Кармен Окс, значительная часть инцидентов в выходные дни была связана с употреблением алкоголя: четверть всех сообщений в полицию касались алкогольного опьянения или вождения в нетрезвом виде, а почти десять процентов - семейного насилия.
В воскресенье количество вызовов скорой помощи значительно возросло, превысив обычный уровень почти на сто случаев, чему, помимо погоды и праздников, мог способствовать и продолжающийся сезон вирусных заболеваний.
В целом, по сравнению с обычными выходными, число звонков в экстренные службы увеличилось на треть, что подчеркивает влияние праздничного периода и хорошей погоды на поведение людей и общественную безопасность.