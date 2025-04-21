Удар по потребителю: с 1 мая вырастут акцизы на дизельное топливо, газ и электричество

С начала мая возрастают акцизы на дизельное топливо, природный газ и электроэнергию.
В первый день мая акциз на дизельное топливо увеличится почти на 7 процентов, на природный газ - примерно на 20 процентов, а на электроэнергию - на 45 процентов.
Кроме того, вырастут акцизы еще на ряд других видов топлива. Повышение акцизов не затронет бензин и дизельное топливо специального назначения.
Если сейчас акциз на дизельное топливо составляет 0,399 евро за литр, то с 1 мая он поднимется до 0,428 евро за литр.
Акциз на дизель специального назначения останется на прежнем уровне - 0,021 евро за литр.
Акциз на природный газ увеличится с 1 мая примерно на 18 процентов. Более чем на 20 процентов увеличится и акциз на сжиженный газ.
Также вырастут акцизы на моторный природный газ и сжиженный моторный природный газ, но в этих случаях повышение составит менее 5 процентов.
С 1 мая увеличивается и акциз на электроэнергию - на 45 процентов.
Сейчас акциз составляет 1,45 евро за одну мегаватт-час электроэнергии, а в дальнейшем он будет 2,1 евро.
Кроме того, с начала мая повысятся акцизы на легкое и тяжелое печное топливо, а также на топливо из сланца.
Цель повышения акцизов - постепенно вернуть ставки к тем значениям, которые были до кризиса, вызванного распространением COVID-19.
Предполагается, что на докризисный уровень акцизы выйдут к 1 мая 2027 года.