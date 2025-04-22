ДИАНА ХАРЛАМОВА «​Тупая курица»​: почему вам так нравится писать гадкие комментарии в Интернете

К сожалению, частенько бывает так, что медийная личность по разным причинам не может отвечать на грубые комментарии - особенно если, например, сама представляет какую-то организацию. Или у неё может не быть времени или моральных сил, чтобы за себя постоять. И пока эта самая медийная личность покорно терпит, стараясь «не обращать внимания», ей в комментариях бесстыдно наваливают, её унижают и оскорбляют. То ли это общество, в котором мы так хотим жить?

Травля в «компуктере» - тема довольно не новая. Но это не значит, что ей не нужно уделять внимание. Невоспитанность и хамство в комментариях - это база, но это не значит, что оно так и должно оставаться. Дураков, конечно, не сеют и не жнут, но это вовсе не значит, что они могут продолжать нести вздор в комментариях и с этим не нужно ничего делать, потому что не жили хорошо - нечего и начинать.

На мой взгляд, Эстонии давно уже пора заняться созданием законов, запрещающих гадости и оскорбления в Интернете. Было бы неплохо развивать тему веб-констеблей и какую-нибудь полицию комментариев, которая бы наводила порядок и штрафовала любителей высказать свое мнение в некорректной форме, унизить или оскорбить.

Потому что ни одна медийная личность не застрахована от критики, но не обязана сталкиваться с нездоровым хейтом, нападками ботов и гуманоидов и портить себе настроение, если вдруг идет в комментарии за обратной связью. На всякий случай, читайте и записывайте: пожелания смерти, рекомендации сбросить вес, разбогатеть или подстричься - это не та обратная связь, которую обычно хочется получить.