ДИАНА ХАРЛАМОВА «​Тупая курица»​: почему вам так нравится писать гадкие комментарии в Интернете

Как часто вы подвергаетесь нападкам в Интернете? Как часто читаете гнусные комментарии о внешности или роде деятельности, необоснованную критику в свой адрес, безапелляционное хамство и низкие эмоциональные оскорбления? А может, вы из этих? Ну, тех самых, которые эти комментарии пишут? Потому что они по разные стороны баррикад, уверена журналист Диана Харламова.
Основная проблема Интернета сейчас не только в том, что каждый может пытаться оставить в нём след личного творчества и умных (или не особо) мыслей, но и в том, что каждый теперь может это прокомментировать. На любого энтузиаста с особенным мнением или навыком, которыми хочется поделиться с широкой общественностью, найдутся как минимум десять не менее полных энтузиазма комментаторов, которые обязательно придут, чтобы высказать свое (очень ценное) мнение.
И хотя в целом получается неплохой такой и весьма эффективный симбиоз, зачастую он довольно неэкологичен. Почему? Да потому что ни у несущих святое в массы, ни у мамкиных комментаторов не требуют справки о душевном здравии и благополучии. На выходе получаем эфир, засоренный с одной стороны Эндрю Тейтом, с другой - токсичным кибербуллингом.
Но если нездоровые идеи Тейта или других обезьян с микрофоном еще могут кому-то пригодиться, то за всю историю существования Интернета - а эта история, братья и сёстры, тянется ещё с 80-х - не было ни одного человека, кому на пользу пошли бы гнусные комментарии, содержащие оскорбления и обесценивание. Готова поклясться на самом первом «макинтоше».
Больше всего с буллингом сталкиваются люди публичные, медийные. Те, кто на постоянной основе ведут в Интернете какую-то деятельность - неважно, работают ли, говорят ли о личной жизни, делятся мнениями или чему-то учат. И именно страницы этих людей являются любимой площадкой для тех, кто ничего хорошего в этой жизни больше не умеет, кроме как выпускать свою злость, желчь и фрустрацию в комментариях.
Именно медийным людям прилетает больше и чаще всего, а главное - основная часть буллинга не связана с родом их деятельности и представляет собой не разумную критику, а комментарии в стиле: «стремная корова», «ударить бы тебя кирпичом в лицо», «такой тупой», «девушка, вам бы похудеть» и «сдохни, мудак».
В целом, содержание этих комментариев говорит исключительно о том, что их авторы - глубоко несчастные, малообразованные, весьма ограниченные и очень обиженные на мир люди. Ну просто потому, что счастливые, образованные и наполненные никогда не напишут гадкий, топорный коммент, оскорбляющий или осуждающий человека. Счастливые не наблюдают часов и знают, что подобные комментарии не возвышают, не делают лучше, умнее или духовно богаче. Зато могут сделать больно.
Во время дискуссий о буллинге я часто слышу, как медийным личностям просто предлагается нарастить толстую кожу и обзавестись крепкими нервами, чтобы продолжать свою деятельность в веб-пространстве. При этом комментаторам почему-то никогда не предлагают обратиться к психиатру за помощью, научиться себя вести или обзавестись мозгами. Им можно писать дичь, а медийные личности должны «не обращать внимания» и «не обижаться на дураков».
Друзья мои, есть разница между тем, чтобы обидеться, и тем, чтобы оскорбиться. Если обида - это эмоциональная реакция, в которой задеты чувства, то оскорбление предполагает, что задеты достоинство и честь. И на дураков можно не обижаться, но их мерзотные комментарии определённо задевают и честь, и достоинство, и иногда - даже за живое.
К сожалению, частенько бывает так, что медийная личность по разным причинам не может отвечать на грубые комментарии - особенно если, например, сама представляет какую-то организацию. Или у неё может не быть времени или моральных сил, чтобы за себя постоять. И пока эта самая медийная личность покорно терпит, стараясь «не обращать внимания», ей в комментариях бесстыдно наваливают, её унижают и оскорбляют. То ли это общество, в котором мы так хотим жить?
Травля в «компуктере» - тема довольно не новая. Но это не значит, что ей не нужно уделять внимание. Невоспитанность и хамство в комментариях - это база, но это не значит, что оно так и должно оставаться. Дураков, конечно, не сеют и не жнут, но это вовсе не значит, что они могут продолжать нести вздор в комментариях и с этим не нужно ничего делать, потому что не жили хорошо - нечего и начинать.
На мой взгляд, Эстонии давно уже пора заняться созданием законов, запрещающих гадости и оскорбления в Интернете. Было бы неплохо развивать тему веб-констеблей и какую-нибудь полицию комментариев, которая бы наводила порядок и штрафовала любителей высказать свое мнение в некорректной форме, унизить или оскорбить.
Потому что ни одна медийная личность не застрахована от критики, но не обязана сталкиваться с нездоровым хейтом, нападками ботов и гуманоидов и портить себе настроение, если вдруг идет в комментарии за обратной связью. На всякий случай, читайте и записывайте: пожелания смерти, рекомендации сбросить вес, разбогатеть или подстричься - это не та обратная связь, которую обычно хочется получить.
А сосредоточиться на развитии моей мысли вместо протаскивания в Рийгикогу очередного проекта по ерундистике могли бы как раз наши активные политики, которых в Интернете тоже постоянно травят, оскорбляют и унижают вместо того, чтобы критиковать их фактическую деятельность.