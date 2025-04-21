Ученые утверждают, что открыли «новый цвет», который никто раньше не видел

Группа ученых утверждает, что открыла новый цвет, который до сих пор не видел ни один человек в мире.

Исследование стало результатом эксперимента, в ходе которого американские ученые направляли лазерные импульсы в глаза участников.

Стимулируя определенные клетки сетчатки, участники эксперимента сообщили, что увидели сине-зеленый оттенок, который ученые назвали «оло». При этом некоторые эксперты отмечают, что существование нового цвета — это «дискуссионный вопрос».

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances, а один из его авторов, профессор Рен Энг из Калифорнийского университета, назвал открытие «впечатляющим».

Цветной квадрат Фото: Ren Ng

Он и его коллеги считают, что результаты могут потенциально способствовать дальнейшим исследованиям в области дальтонизма.

Профессор Энг, который был одним из пяти участников эксперимента, сказал в интервью Би-би-си, что «оло» — это «более насыщенный цвет, чем все, что можно увидеть в реальном мире».

«Представьте себе, что всю жизнь вы видите только розовый, детский розовый, пастельный оттенок розового, — пояснил он. — И вот однажды вы приходите в офис, и кто-то одет в самый яркий розовый цвет, который вы когда-либо видели, и он говорит, что это новый цвет, и он называется красный».

Во время эксперимента команда исследователей направляла лазерный луч в зрачок одного глаза каждого из участников.