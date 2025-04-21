Администрация Трампа хочет лишить Гарвард финансирования еще на миллиард

Один из самых престижных вузов США и мира - Гарвардский университет - вызвал гнев администрации президента США Дональда Трампа, в связи с чем ему грозит потеря финансирования еще на миллиард долларов.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal в воскресенье, 20 апреля.

Как рассказали журналистам источники, сокращение финансирования должно коснуться конкретно исследований в сфере здравоохранения.

14 апреля Минобразования США сообщило, что федеральное правительство США замораживает Гарвардскому университету гранты на сумму более 2,2 млрд долларов и контракты на сумму в 60 миллионов долларов.

Письмо администрации Трампа Гарварду

Ранее, 11 апреля, по данным агентства AP, администрация Трампа направила в Гарвард письмо с призывом провести широкие реформы в сфере управления и руководства вузом, а также изменить политику по приему студентов.

Требования администрации Трампа к Гарварду включали также призыв провести проверку вуза, преподавателей и руководства университета на предмет их взглядов на многообразие (diversity) и запретить ношение масок на территории кампуса.

Последнее требование явно было направлено против пропалестинских протестующих, полагают журналисты.

Кроме того, федеральное правительство США потребовало от университета прекратить признание или финансирование «любых студенческих групп или клубов, которые одобряют или пропагандируют преступную деятельность, незаконное насилие или незаконное притеснение», следовало из публикации.

Само письмо в Гарвард было подготовлено так называемой «Целевой группой по борьбе с антисемитизмом» в администрации Трампа.