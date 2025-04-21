Администрация Трампа хочет лишить Гарвард финансирования еще на миллиард

По данным источников WSJ, из-за несогласия Гарвардского университета пойти навстречу требованиям администрации Трампа, вузу могут урезать финансирование на исследования в сфере здравоохранения.
Один из самых престижных вузов США и мира - Гарвардский университет - вызвал гнев администрации президента США Дональда Трампа, в связи с чем ему грозит потеря финансирования еще на миллиард долларов.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal в воскресенье, 20 апреля.
Как рассказали журналистам источники, сокращение финансирования должно коснуться конкретно исследований в сфере здравоохранения.
14 апреля Минобразования США сообщило, что федеральное правительство США замораживает Гарвардскому университету гранты на сумму более 2,2 млрд долларов и контракты на сумму в 60 миллионов долларов.
Письмо администрации Трампа Гарварду
Ранее, 11 апреля, по данным агентства AP, администрация Трампа направила в Гарвард письмо с призывом провести широкие реформы в сфере управления и руководства вузом, а также изменить политику по приему студентов.
Требования администрации Трампа к Гарварду включали также призыв провести проверку вуза, преподавателей и руководства университета на предмет их взглядов на многообразие (diversity) и запретить ношение масок на территории кампуса.
Последнее требование явно было направлено против пропалестинских протестующих, полагают журналисты.
Кроме того, федеральное правительство США потребовало от университета прекратить признание или финансирование «любых студенческих групп или клубов, которые одобряют или пропагандируют преступную деятельность, незаконное насилие или незаконное притеснение», следовало из публикации.
Само письмо в Гарвард было подготовлено так называемой «Целевой группой по борьбе с антисемитизмом» в администрации Трампа.
Президент Гарвардского университета Алан Гарбер 14 апреля заявил, что университет не пойдет навстречу требованиям правительства.
А сам список, по его словам, ясно дает понять, что «намерение (администрации Трампа - ред.) не состоит в том, чтобы работать с нами над проблемой антисемитизма в духе сотрудничества и конструктивности».
Как отмечается в публикации WSJ, именно список требований, направленных в Гарвард 11 апреля, администрация Трампа рассматривает в качестве отправной точки в переговорах о финансировании.
Давление администрации Трампа на Колумбийский университет
Ранее с аналогичным давлением со стороны правительства столкнулся Колумбийский университет в Нью-Йорке.
Руководство этого престижного вуза, однако, пошло навстречу Белому дому, объявив об усилении мер по борьбе с антисемитизмом.
После нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в университетах США, в том числе в Колумбийском, вспыхнули протесты студентов в поддержку палестинцев и против Израиля.
Студенты-евреи заявили о тревоге за собственную безопасность.
В начале марта администрация Дональда Трампа отозвала 400 млн долларов помощи Колумбийскому университету, обвинив его руководство в том, что оно не смогло побороть антисемитизм и защитить студентов-евреев.
В качестве предварительного условия для восстановления финансирования федеральные чиновники США потребовали от вуза немедленно провести реформы академической политики и мер безопасности.
Как пишет WSJ 20 апреля, на фоне этого развития «Целевая группа по борьбе с антисемитизмом» полагала, что требованиям федерального правительства уступит и Гарвард.