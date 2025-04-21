В аэропорту Орландо во Флориде загорелся самолет. Пассажиров эвакуировали

В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как из правого двигателя идет дым и вырывается пламя. При этом пассажиры покидают самолет по надувным трапам.

Самолет Airbus A330 должен был вылететь рейсом номер 1213 из Орландо в Атланту, на борту находились 282 пассажира, 10 членов экипажа, а также двое пилотов, сообщила Delta телекомпании CBS News, американскому партнеру Би-би-си.

Delta подтвердила, что экипаж принял решение об эвакуации, когда заметил, что загорелся один двух основных двигателей самолета.

Еще одно видео, вероятно, сделанное из терминала, показывает, как пассажиры находятся на летном поле, а около самолета стоят автомобили экстренных служб.

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«Мы благодарим пассажиров за сотрудничество и приносим извинения за то, что им пришлось пережить, — сказано в заявлении авиакомпании Delta. — Для нас нет ничего более важного, чем безопасность, и сотрудники Delta сделают все, чтобы наши пассажиры как можно быстрее добрались до своих мест назначения».

Американские авиационные власти начали расследование инцидента.

В Орландо в числе прочего находится популярный среди туристов развлекательный парк Disneyworld.

В этом году в Северной Америке произошло уже несколько серьезных инцидентов на авиационном транспорте.

29 января в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в небе около аэропорта им. Рональда Рейгана над Вашингтоном погибли 67 человек.

17 февраля самолет авиакомпании Delta, совершавший полет из Миннеаполиса, совершил жесткую посадку в аэропорту Торонто, загорелся и перевернулся. Все 80 пассажиров выжили.