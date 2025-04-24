В 1895 году, в половине двенадцатого дня, с запада, со стороны Нымме, в губернский город Ревель вошел немецкоподданный Эмиль Фале, сын машиниста паровоза... Любители литературы, конечно, поймут намек, но, хотя Эмиль Фале разбогател вполне законно, здорового авантюризма молодому человеку было не занимать. Об этом и поговорим в связи с его 150 летием, которое случилось 21 апреля.
Собирая по крупицам историю о необыкновенной карьере и загадочной смерти знаменитого предпринимателя, журналист Rus.Postimees опиралась на факты, доступные в открытых источниках, по этой причине данное повествование истиной в последней инстанции быть не может, так как неизвестно, какие еще тайны хранят наши архивы. Итак, продолжим.