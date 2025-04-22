Видео с дрона Смотрите, как продвигаются работы по демонтажу советской символики со здания Центра русской культуры

Как отмечают в мэрии, основанием для проведения работ служат коалиционное соглашение и заключение по оценке конструкционной безопасности.

Вопрос об удалении символов оккупации с принадлежащих городу объектов недвижимости был согласован городской управой год назад в рамках коалиционного соглашения. Демонтаж герба с фасада здания по адресу бульвар Мере, 5 обоснован также технической экспертизой, подтвердившей необходимость удаления архитектурной детали по соображениям безопасности.

Согласно заключению, герб, расположенный в верхней части фронтона здания, находится в худшем состоянии, чем предполагалось, и представляет потенциальную угрозу.