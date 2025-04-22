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Видео с дрона Смотрите, как продвигаются работы по демонтажу советской символики со здания Центра русской культуры

Редактор: rus.postimees.ee

В ближашие дни город город Таллинн намерен произвести демонтаж советского декоративного герба с фасада Центра русской культуры. Подготовительные работы были начаты в понедельник, 21 апреля.

Как отмечают в мэрии, основанием для проведения работ служат коалиционное соглашение и заключение по оценке конструкционной безопасности.

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Вопрос об удалении символов оккупации с принадлежащих городу объектов недвижимости был согласован городской управой год назад в рамках коалиционного соглашения. Демонтаж герба с фасада здания по адресу бульвар Мере, 5 обоснован также технической экспертизой, подтвердившей необходимость удаления архитектурной детали по соображениям безопасности. 

Согласно заключению, герб, расположенный в верхней части фронтона здания, находится в худшем состоянии, чем предполагалось, и представляет потенциальную угрозу.

Будет удалена массивная бетонная композиция, расположенная в центральной части главного фасада здания Центра русской культуры. Она изображает пятиконечную звезду, якорь и флаги.

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