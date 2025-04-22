Впечатляюще! Март Сейм завоевал серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Занявший на Олимпиаде в Париже девятое место Сейм начал рывок с успешного подхода к 175 килограммам. 180 килограммов он взял со второй попытки. После рывка 34-летний эстонский атлет занимал пятое место.

В толчке Сейм изначально выбрал стартовый вес 220 килограммов, но после рывка решил увеличить его до 227 килограммов. Он успешно справился с этим весом, а затем поднял и 235 килограммов, что принесло ему итоговый результат - 415 килограммов.

Таким образом, Сейм завоевал третью в карьере большую медаль на крупных чемпионатах. В 2015 году он выиграл серебро на чемпионате мира, а год спустя - бронзу на чемпионате Европы. Между этими двумя успехами прошло девять лет. Последний раз он завоевал так называемую малую медаль - за победу в отдельном упражнении (в толчке) - на чемпионате мира 2017 года.