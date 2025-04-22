Налоговики обратились с важным напоминанием к людям, получающим доход посредством платформ

Декларация заполняется легко. Плата, полученная при оказании услуги, указывается в декларации о доходах (вторая часть таблицы 5.1), где отражается зарплата; сюда необходимо внести также данные плательщика и сумму дохода, заработанную в течение года.

Человек сам должен задекларировать доход, полученный посредством платформ при оказании услуги по размещению или сдачи в аренду движимого имущества (транспортного средства или техники), если лица, производящие выплату, (например, платформы) не удержали подоходный налог. Вышеназванный доход должен быть отражён в декларации (вторая часть таблицы 5.4) как «Иной доход от аренды (недвижимость, движимое имущество)».

Доход, полученный посредством платформ от продажи товаров и изделий, должен быть указан в декларации (таблица 6.3) как «Иное имущество, за исключением ценных бумаг». Расходы, связанные со стоимостью на приобретение товара и его отчуждением, можно зачесть также в этой таблице в случае его продажи.

«Если администратор платформы предоставил данные в НТД, то таблица уже предварительно заполнена. Тем не менее, просим Вас убедиться в том, что эти данные являются верными, а при необходимости их надо дополнить», – подчеркнула ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу.