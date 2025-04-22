Налоговики обратились с важным напоминанием к людям, получающим доход посредством платформ

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает частным лицам, что до 30 апреля можно задекларировать доходы за 2024 год, полученные в том числе и посредством платформ.
«В декларации важно указать доходы, полученные посредством веб-среды или социальных сетей. Например, курьеры продуктов питания, поставщики услуг по предоставлению поездок, продавцы товаров через платформы, а также получатели арендной платы или дохода должны уплачивать подоходный налог», – сказала ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу.
НТД подчеркивает, что если какой-либо доход не был задекларирован в уже поданной декларации о доходах, то её можно исправить до 30 апреля.
Получение дохода посредством платформ набирает все большую популярность. Администраторы платформ предоставляют данные о доходах их продавцов и поставщиков услуг уже с 2023 года в НТД. Это позволяет проверять задекларированные данные более эффективно. Если частные лица заработали посредством платформ в 2023 году более 73 миллионов евро, то сумма этих доходов достигла годом позже 102 миллиона евро.
Самые известные платформы, с помощью которых в Эстонии получают доход, – это Amazon, eBay, Yaga, Facebook Marketplace, auto24, osta.ee, Etsy, AirBnB, Booking, EstRent Cottages, Uber, Bolt, Wolt, Onlyfans, UpWork, Freelancer, Stebby, Twitch, Youtube Instagram, TikTok, City Bee, GoMore, Autolevi и Turo.
244 платформы (среди которых 28 эстонских) уже предоставили в НТД данные о доходах, полученных посредством работы на них. Эти данные отражают сделки, сторонами которых были эстонские частные лица или коммерческие объединения.
«Если администратор платформы уплатил налоги за своего работника, то они отражаются в его налоговой декларации о доходах. Если декларация не была предварительно заполнена, то это означает, что платформа не удержала подоходный налог с выплаты. Человек сам должен добавить в этом случае полученный доход в свою декларацию», – отметила ведущий специалист Ауне Мария Марьяпуу.
Декларация заполняется легко. Плата, полученная при оказании услуги, указывается в декларации о доходах (вторая часть таблицы 5.1), где отражается зарплата; сюда необходимо внести также данные плательщика и сумму дохода, заработанную в течение года.
Человек сам должен задекларировать доход, полученный посредством платформ при оказании услуги по размещению или сдачи в аренду движимого имущества (транспортного средства или техники), если лица, производящие выплату, (например, платформы) не удержали подоходный налог. Вышеназванный доход должен быть отражён в декларации (вторая часть таблицы 5.4) как «Иной доход от аренды (недвижимость, движимое имущество)».
Доход, полученный посредством платформ от продажи товаров и изделий, должен быть указан в декларации (таблица 6.3) как «Иное имущество, за исключением ценных бумаг». Расходы, связанные со стоимостью на приобретение товара и его отчуждением, можно зачесть также в этой таблице в случае его продажи.
«Если администратор платформы предоставил данные в НТД, то таблица уже предварительно заполнена. Тем не менее, просим Вас убедиться в том, что эти данные являются верными, а при необходимости их надо дополнить», – подчеркнула ведущий специалист отдела подоходного налога Ауне Мария Марьяпуу.
Если доход, полученный посредством платформы, поступил на предпринимательский счёт, то он отражён в предварительно заполненной декларации (таблица 7.2), а также с него уплачены все налоги. Люди, которые получили доход посредством платформ и открыли свои предпринимательские счета в середине года, обязательно должны перепроверить свои данные. Это обозначает, что человек сам должен указать в декларации доход, полученный до начала использования предпринимательского счета.
Доход, полученный посредством платформ, должны задекларировать:
- Поставщики услуг, такие как инфлюэнсеры, курьеры, водители, уборщики, дизайнеры, переводчики, маляры и др. Доход, полученный при оказании услуг, облагается всеми налогами на рабочую силу. Если лицо, осуществляющее выплату, не задекларировало выплаты, произведённые Вам, или оказание услуг является Вашей предпринимательской деятельностью, то тогда Вы сами должны задекларировать свой заработанный доход. Читайте подробнее о доходах, полученных при оказании услуг, на веб-сайте НТД.
- Получатели дохода от аренды или сдачи внаем недвижимости. Если лицом, производящим выплату дохода от аренды или сдачи внаём недвижимости, является платформа, то, как правило, её администратор уже удержал подоходный налог с выплаты. Однако доход от аренды, полученный с зарубежных платформ, необходимо задекларировать самостоятельно. При декларировании обязательно убедитесь, что доход от аренды и сдачи внаём был задекларирован, а при необходимости, сами укажите его в декларации о доходах. Ознакомьтесь с налогообложением доходов, полученных от аренды и сдачи внаем, на веб-сайте НТД.
- Продавцы товаров или изделий рукоделия в интернете. Если Вы продали новый или подержанный товар с целью перепродажи, то полученный доход необходимо декларировать самостоятельно. Продажа предмета, который находился в личном использовании, не облагается налогом.