МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ Неизбежная демографическая яма затруднит оборонные решения стран Балтии

- Оборонный бум в странах Балтии в долгосрочной перспективе не будет устойчивым: не хватает людей
- Под вопросом оказывается способность наших стран самостоятельно содержать свои армии
- ВМС, ВВС, закупки, связь, логистика и разведка могли бы быть поделены между тремя странами
Нынешний бум развития обороны в странах Балтии необходим: угроза возросла, а также мы выплачиваем свой инвестиционный долг. Однако всего за три десятилетия население Эстонии, Латвии и Литвы сократилось до такой степени, что ставит под серьезный вопрос все наши нынешние планы. В долгосрочной перспективе нам необходим план адаптации к устойчивому сокращению сил обороны стран Балтии, в котором ключевую роль могли бы сыграть частично общие с соседями силы обороны, считает редактор Меэлис Ойдсалу.
Правительство Кристена Михала недавно объявило об увеличении расходов на оборону до пяти процентов ВВП. Министр обороны и командующий Силами обороны также представят правительству в этот четверг план развития национальной обороны в соответствии с новой оценкой угроз.
До настоящего времени планирование национальной обороны осуществлялось на десятилетнюю перспективу. Прежде всего изменения в системе национальной обороны требуют времени: создание военного потенциала занимает от трех до пяти лет, а в случае некоторых более сложных задач - даже больше.
Заглядывая вперед на десять лет, можно также сделать обоснованные предположения относительно военных технологий и угроз безопасности, которые нас подстерегают. Если заглянуть вперед еще дальше, прогнозы станут слишком уж гипотетическими, чтобы на них основывать решения о развитии национальной обороны.
Предупреждения ученых сбудутся
Однако есть один ресурсный аспект, по которому уже сейчас существуют довольно грустные, но серьезные прогнозы вплоть до 2100 года. И это прогноз резкого сокращения населения в странах Балтии, или «демографического сливного колодца», о котором давно предупреждали профессор Рейн Таагепера и другие ученые-демографы.
По прогнозу ООН, при сохранении текущих тенденций и иммиграционной политики население стран Балтии сократится в общей сложности на 3,1 млн человек. К концу столетия население Латвии составит менее миллиона человек, а население Литвы сократится примерно да нашего нынешнего уровня. Почти половина этого пути будет пройдена уже к 2054 году. Это совсем не долгий срок, если учесть медленные темпы военного развития.
Средний возраст населения стран Балтии, которое сократить на треть, по сравнению с сегодняшним днем в будущем также значительно увеличится, а физическая подготовка молодых людей, как известно, становится все хуже.
По данным Евростата, в 2022 году пожилые люди (65+) в странах Балтии составляли около 20 процентов населения, а к 2100 году эта цифра может увеличиться до трети и более. Соответственно возрастет и медианный возраст, отражающий реальный «средний» возраст населения: если в 2022 году медианный возраст эстонца составлял 42 года, а латыша-литовца - 43 года, то к концу столетия этот показатель, скорее всего, превысит 50-летнюю отметку. Средний возраст жителя Литвы может возрасти до 52,6 лет, что станет одним из самых высоких показателей в Европе.
Возможно, было бы преувеличением требовать от правительства Кристена Михал начать подготовку плана развития Сил обороны Эстонии на период до 2100 года, однако все текущие планы в области обороны основаны на предположении, что Силы обороны Эстонии способны развиваться самостоятельно и что страны Балтии также смогут в долгосрочной перспективе обучать, содержать и укомплектовывать военные структуры; каждая независимо с тремя классическими видами вооруженных сил.
Широкое привлечение женщин к национальной обороне неотвратимо
В недавнем интервью Postimees командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Андрус Мерило исключил обязательную военную службу для женщин. Так еще может обстоять дело лет десять, но в долгосрочной перспективе существенно более широкое участие прекрасного пола в обороне Эстонии неизбежно, если только дешевая робототехника и искусственный интеллект не возьмут верх в ведении военных действий.
Едва ли это произойдет, и уж точно не таким образом, чтобы это существенно сократило потребность в персонале. Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды при введении воинской повинности для женщин учитывали демографические тенденции в дополнение к аргументам о равенстве. И у Израиля, который практически постоянно находится в состоянии войны, не было возможности позволить себе роскошь оставить женщин в стороне.
Генерал Раймундас Вайкшнорас, куда более консервативный на фоне Эстонии командующий Силами обороны Литвы, в прошлом году высказал мнение, что всеобщая гендерно-нейтральная воинская повинность - это идея, к которой Силам обороны Литвы придется привыкнуть в будущем.
Влияние экономического спада
Не менее важным фактором является спад экономики, которая питает оборонный бюджет, а также сокращение населения. Если темпы роста не улучшатся, иммиграция не увеличится экспоненциально, а образовавшийся разрыв не будет компенсирован с помощью робототехники и технологической мощности, то, учитывая пропорции, через три десятилетия нам придется содержать Силы обороны, которые будут на одну пятую меньшими и настолько же более дешевыми, однако даже в этом случае укомплектовать их личным составом будет, вероятно, довольно сложно.
В последние годы военная оборона стран Балтии переживает настоящий ренессанс. Каждый год устанавливаются новые рекорды расходов на оборону, и никогда еще министры обороны не имели возможности присутствовать на презентациях стольких новых систем вооружения, перерезать столько ленточек и объявлять о стольких новых пакетах финансирования. В то же время, уже при нынешнем «дизайне» оборонной системы, мы должны думать прямо сейчас на десять лет вперед, иначе кризис ресурсов национальной обороны наступит с опасной внезапностью.
ВМС и ВМФ могут стать общими для трех стран
Как и в других областях государственной жизни, к сожалению, в сфере национальной обороны также необходимо думать об устойчивом спаде в долгосрочной перспективе, и помимо технологических инноваций, одним из направлений, которое обязательно следует обсудить, является вывод балтийского оборонного сотрудничества на новый уровень, в том числе путем совместного развития потенциала стран и, почему бы и нет, создания целых совместных видов вооруженных сил (например, ВМС и ВВС) и вспомогательных подразделений (логистика, разведка, связь, закупки).
Во время войны, с точки зрения НАТО, страны Балтии представляют собой одну комплексную военную оборонительную операцию; у НАТО нет отдельного плана обороны для Эстонии, Латвии или Литвы. Идея создания совместных сил обороны стран Балтии может показаться гиперболой, подрывающей национальный суверенитет, однако безопасность воздушного пространства стран Балтии уже обеспечивается самолетами, не принадлежащими ни одному из государств Балтии.
Еще в конце 1990-х годов была создана объединенная Балтийская военно-морская эскадра Baltron (к сожалению, Эстония вышла из проекта в 2015 году). Офицеры из всех стран Балтии проходят подготовку в Балтийском колледже обороны в Тарту.
Совместно гарантированная военная оборона никоим образом не умаляет наш суверенитет. Если мы сегодня проектируем Силы обороны 2035 года, было бы целесообразно подумать и о том, кто будет там служить в 2045 году, когда в составе населения уже произойдут существенные изменения.