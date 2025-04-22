МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ Неизбежная демографическая яма затруднит оборонные решения стран Балтии

Едва ли это произойдет, и уж точно не таким образом, чтобы это существенно сократило потребность в персонале. Швеция, Норвегия, Дания и Нидерланды при введении воинской повинности для женщин учитывали демографические тенденции в дополнение к аргументам о равенстве. И у Израиля, который практически постоянно находится в состоянии войны, не было возможности позволить себе роскошь оставить женщин в стороне.

Генерал Раймундас Вайкшнорас, куда более консервативный на фоне Эстонии командующий Силами обороны Литвы, в прошлом году высказал мнение, что всеобщая гендерно-нейтральная воинская повинность - это идея, к которой Силам обороны Литвы придется привыкнуть в будущем.

Влияние экономического спада

Не менее важным фактором является спад экономики, которая питает оборонный бюджет, а также сокращение населения. Если темпы роста не улучшатся, иммиграция не увеличится экспоненциально, а образовавшийся разрыв не будет компенсирован с помощью робототехники и технологической мощности, то, учитывая пропорции, через три десятилетия нам придется содержать Силы обороны, которые будут на одну пятую меньшими и настолько же более дешевыми, однако даже в этом случае укомплектовать их личным составом будет, вероятно, довольно сложно.

На торжественной церемонии, состоявшейся в таллиннской Минной гавани 28 августа 1998 года, 11 пушечными выстрелами было официально объявлено о создании объединенной Балтийской военно-морской эскадры Baltron. Фото: Ander Ilp