Дорожная полиция остановила автомобиль, разогнавшийся до 172 км/ч

За два дня было проверено более 6300 водителей и выявлено 159 нарушений. Львиную долю, или около сотни нарушений, составили нарушения скоростного режима. Самое крупное нарушение было зафиксировано на отрезке Выруского шоссе в районе Сулаоя, где скорость одного автомобиля составила 172 км/ч, сообщила Лыунаская префектура.