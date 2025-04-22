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Дорожная полиция остановила автомобиль, разогнавшийся до 172 км/ч

Перевод: Павел Соболев
Дорожная полиция измеряет скорость движения автомобилей.
Дорожная полиция измеряет скорость движения автомобилей. Фото: Lõuna prefektuur

В минувшие выходные сотрудники дорожной полиции совместно с коллегами из Идаской префектуры оценили состояние дорожного движения на юге Эстонии. Результаты акции показывают, что культуру дорожного движения необходимо улучшать.

За два дня было проверено более 6300 водителей и выявлено 159 нарушений. Львиную долю, или около сотни нарушений, составили нарушения скоростного режима. Самое крупное нарушение было зафиксировано на отрезке Выруского шоссе в районе Сулаоя, где скорость одного автомобиля составила 172 км/ч, сообщила Лыунаская префектура.

Помимо превышения скорости, были задержаны 10 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были выявлены водители без прав, а также были зафиксированы десятки других нарушений правил дорожного движения.

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