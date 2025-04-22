Маленький Мирослав страдает от крайне редкого заболевания

Двухлетний Мирослав страдает крайне редким и тяжелым заболеванием - буллезным эпидермолизом: его кожа покрывается волдырями, которые при разрыве превращаются в болезненные раны. Лекарства от этой болезни пока не существует, но гель «Филсувез» спасает его от постоянной боли. Однако стоимость геля составляет 4699 евро в месяц, и таких денег у семьи с восемью детьми нет, пишет Детский фонд Клиники Тартуского университета.
По словам лечащего врача Мирослава, первые два месяца использования геля дали прекрасные результаты: малыш наконец-то может жить без постоянной боли и мучительного зуда. Ежедневная перевязка ран теперь происходит без слез: вместо прежних полутора часов она теперь занимает 45 минут. Более того, теперь Мирослав может находиться дома без варежек.
Мирослав в буквальном смысле слова один на миллион: настолько его болезнь редка. Кожа мальчика очень чувствительна к прикосновениям, и любая незначительная травма или трение могут ее повреждают. Появление волдырей в одном и том же месте способствует образованию рубцов, из-за чего страдает и подвижность.
Пожалуйста, помогите обеспечить ребенку максимально безболезненную жизнь - каждое пожертвование принесет облегчение!
Помощь Мирославу
Поддержать Мирослава можно несколькими способами: выбрав «Myroslavile ravigeel» в форме пожертвования на сайте или позвонив по номерам благотворительных телефонов фонда:
позвонив 900 5025, пожертвуете 5 евро
позвонив 900 5100, пожертвуете 10 евро
позвонив 900 5500, пожертвуете 50 евро.
Также можно сделать перевод на благотворительные счета Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении «Myroslav»:
Получатель: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607