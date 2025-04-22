Вт, 22.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Маленький Мирослав страдает от крайне редкого заболевания

Мирослав.
Мирослав. Фото: Erakogu

Двухлетний Мирослав страдает крайне редким и тяжелым заболеванием - буллезным эпидермолизом: его кожа покрывается волдырями, которые при разрыве превращаются в болезненные раны. Лекарства от этой болезни пока не существует, но гель «Филсувез» спасает его от постоянной боли. Однако стоимость геля составляет 4699 евро в месяц, и таких денег у семьи с восемью детьми нет, пишет Детский фонд Клиники Тартуского университета.

По словам лечащего врача Мирослава, первые два месяца использования геля дали прекрасные результаты: малыш наконец-то может жить без постоянной боли и мучительного зуда. Ежедневная перевязка ран теперь происходит без слез: вместо прежних полутора часов она теперь занимает 45 минут. Более того, теперь Мирослав может находиться дома без варежек.

Раньше перевязка ран причиняла малышу сильную боль.
Раньше перевязка ран причиняла малышу сильную боль. Фото: Erakogu

Мирослав в буквальном смысле слова один на миллион: настолько его болезнь редка. Кожа мальчика очень чувствительна к прикосновениям, и любая незначительная травма или трение могут ее повреждают. Появление волдырей в одном и том же месте способствует образованию рубцов, из-за чего страдает и подвижность.

Пожалуйста, помогите обеспечить ребенку максимально безболезненную жизнь - каждое пожертвование принесет облегчение!

Помощь Мирославу

Поддержать Мирослава можно несколькими способами: выбрав «Myroslavile ravigeel» в форме пожертвования на сайте или позвонив по номерам благотворительных телефонов фонда:

позвонив 900 5025, пожертвуете 5 евро

позвонив 900 5100, пожертвуете 10 евро

позвонив 900 5500, пожертвуете 50 евро.

Также можно сделать перевод на благотворительные счета Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении «Myroslav»:

Получатель: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Комментарии

Ключевые слова

Наверх