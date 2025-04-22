Маленький Мирослав страдает от крайне редкого заболевания

По словам лечащего врача Мирослава, первые два месяца использования геля дали прекрасные результаты: малыш наконец-то может жить без постоянной боли и мучительного зуда. Ежедневная перевязка ран теперь происходит без слез: вместо прежних полутора часов она теперь занимает 45 минут. Более того, теперь Мирослав может находиться дома без варежек.

Раньше перевязка ран причиняла малышу сильную боль. Фото: Erakogu

Мирослав в буквальном смысле слова один на миллион: настолько его болезнь редка. Кожа мальчика очень чувствительна к прикосновениям, и любая незначительная травма или трение могут ее повреждают. Появление волдырей в одном и том же месте способствует образованию рубцов, из-за чего страдает и подвижность.

Пожалуйста, помогите обеспечить ребенку максимально безболезненную жизнь - каждое пожертвование принесет облегчение!