Новые исследования рынка: цена на куриные яйца стабилизировалась, но есть и подорожавшие популярные продукты

Центр исследований сельской жизни (METK) опубликовал новый обзор рыночной информации, посвященный динамике цен производителей на молочные продукты, яйца и мясо. Данные собираются с начала 2024 года с целью обеспечения большей прозрачности цен в сельскохозяйственном секторе.
«Прозрачность в цепочке производства продуктов питания помогает лучше понять, как формируются цены и что на них влияет. Наша цель - повысить осведомленность как производителей, так и потребителей, а также предоставлять регулярную и надежную информацию, которая помогает объяснить изменения цен», - отметила Эгле Якин-Хайдак, главный специалист по рыночной информации в METK.