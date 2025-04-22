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Новые исследования рынка: цена на куриные яйца стабилизировалась, но есть и подорожавшие популярные продукты

Перевод: Павел Соболев
Молочный отдел продуктового магазина.
Молочный отдел продуктового магазина. Фото: Peeter Kümmel / Sakala

Центр исследований сельской жизни (METK) опубликовал новый обзор рыночной информации, посвященный динамике цен производителей на молочные продукты, яйца и мясо. Данные собираются с начала 2024 года с целью обеспечения большей прозрачности цен в сельскохозяйственном секторе.

«Прозрачность в цепочке производства продуктов питания помогает лучше понять, как формируются цены и что на них влияет. Наша цель - повысить осведомленность как производителей, так и потребителей, а также предоставлять регулярную и надежную информацию, которая помогает объяснить изменения цен», - отметила Эгле Якин-Хайдак, главный специалист по рыночной информации в METK.

Весьма заметный рост цен касается пакетированного питьевого молока, стоимость которого за последний год и три месяца выросла на 14%. В то же время выросла и цена на сырое молоко - на 22%.

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