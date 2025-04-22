Новые исследования рынка: цена на куриные яйца стабилизировалась, но есть и подорожавшие популярные продукты

«Прозрачность в цепочке производства продуктов питания помогает лучше понять, как формируются цены и что на них влияет. Наша цель - повысить осведомленность как производителей, так и потребителей, а также предоставлять регулярную и надежную информацию, которая помогает объяснить изменения цен», - отметила Эгле Якин-Хайдак, главный специалист по рыночной информации в METK.