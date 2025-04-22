Требования кредиторов к обанкротившейся Nordica увеличились до 85 млн евро

Первоначальная оценка обязательств авиакомпании была озвучена в конце января при объявлении ее банкротства Харьюским уездным судом, но к концу марта, когда настал срок предъявления требований кредиторами, их сумма увеличилась более чем в два раза.

Об этом сообщил банкротный управляющий Nordica Тармо Петерсон, по словам которого рост требований в основном связан с ущербом, понесенным партнерами авиакомпании из-за невыполнения обязательств по различным договорам. По его словам, такая ситуация является обычной в случае банкротств.