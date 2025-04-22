РАЙНЕР САКС Возможное соглашение о закрытии дверей НАТО для Украины: компромисс или консенсус?

В рамках этого соглашения Россия не берет на себя военных обязательств по отношению к Ирану, но все равно все это снижает вероятность военного нападения на Иран.

Президент России сделал примечательный комментарий относительно предложения президента Украины о продлении режима прекращения огня в области авиаударов. Российский президент выступил с пространным монологом о предыдущих авиаударах российской армии по украинским городам, пытаясь доказать, что это были атаки по военным целям. В то же время он заявил, что предложение президента Украины должно быть прояснено, как минимум, путем двустороннего общения, и не исключил возможности достижения такой договоренности.

Это небольшое изменение в риторике российского президента, поскольку ранее украинские предложения в лучшем случае игнорировались, а возможность прямых публичных двусторонних переговоров избегалась. Причина в первую очередь в том, что официальная позиция России рассматривает президента Украины как нелегитимного главу государства.

60 000 пропавших украинцев

Украинский чиновник, работающий над установлением судеб украинских граждан, пропавших без вести во время войны, заявил, что судьба в общей сложности 60 000 украинских граждан неизвестна. Среди них, вероятно, есть павшие в боях солдаты и мирные жители, погибшие в результате военных действий, а также беженцы, точное местонахождение которых по каким-то причинам неизвестно.