РАЙНЕР САКС Возможное соглашение о закрытии дверей НАТО для Украины: компромисс или консенсус?

- Россия поприветствовала позицию США о недопущении вступления Украины в НАТО
- Россия подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Ираном
- За время войны пропали без вести более 60 000 граждан Украины
В ситуации, когда информационная операция России на тему временного прекращения огня не дала результата, Россия сосредоточила свои усилия по влиянию на запланированную на эту неделю встречу делегаций в Лондоне, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Пока общеизвестно, что на лондонских встречах есть план повторно обсудить как предложения о прекращении огня, так и более широкие условия мира, предложенные Россией и Украиной. По словам президента Украины, представители делегаций США, Великобритании, Франции и Украины встретятся в Лондоне 23 апреля для обсуждения «мирных предложений».
По крайней мере, президент Украины создает впечатление, что участники встречи пытаются скоординировать что-то вроде совместного мирного предложения. В случае успеха такая скоординированная совместная позиция станет для России серьезным ударом. И хотя достижение такой скоординированной позиции в Лондоне маловероятно, активность российских правительственных СМИ все равно остается высокой.
Россия приветствовала позицию США о недопушении вступления Украины в НАТО. Цель России - закрепить эту позицию в публичном дискурсе как твердую позицию Соединенных Штатов. Со временем это можно будет представить как консенсус, а не как компромисс. Самое главное, что такая официальная позиция США помогла бы России представить свои интересы в Украине как законные и тем самым сервировать агрессию в отношении Украины как оправданную.
Иранский фактор
Вчера президент России подписал закон, которым подтверждается вступление в силу соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном. Момент подписания был выбран не случайно. Это придает Ирану больше уверенности в переговорах с США. В отношениях с США Россия хочет показать, что у нее есть силы создать глобальный противовес Соединенным Штатам.
В рамках этого соглашения Россия не берет на себя военных обязательств по отношению к Ирану, но все равно все это снижает вероятность военного нападения на Иран.
Президент России сделал примечательный комментарий относительно предложения президента Украины о продлении режима прекращения огня в области авиаударов. Российский президент выступил с пространным монологом о предыдущих авиаударах российской армии по украинским городам, пытаясь доказать, что это были атаки по военным целям. В то же время он заявил, что предложение президента Украины должно быть прояснено, как минимум, путем двустороннего общения, и не исключил возможности достижения такой договоренности.
Это небольшое изменение в риторике российского президента, поскольку ранее украинские предложения в лучшем случае игнорировались, а возможность прямых публичных двусторонних переговоров избегалась. Причина в первую очередь в том, что официальная позиция России рассматривает президента Украины как нелегитимного главу государства.
60 000 пропавших украинцев
Украинский чиновник, работающий над установлением судеб украинских граждан, пропавших без вести во время войны, заявил, что судьба в общей сложности 60 000 украинских граждан неизвестна. Среди них, вероятно, есть павшие в боях солдаты и мирные жители, погибшие в результате военных действий, а также беженцы, точное местонахождение которых по каким-то причинам неизвестно.
Украина также считает пропавшими без вести украинцев, находящихся в плену в России. Это связано прежде всего с тем, что между двумя сторонами не осуществляется официальный обмен списками военнопленных. По словам украинского чиновника, предполагается, что в тюрьмах находятся до 10 000 бойцов украинской армии и граждан Украины из разных регионов.
Российская армия вновь атаковала Одессу с помощью иранских беспилотников. Сообщений о погибших нет, но произошло несколько пожаров и есть пострадавшие.
О положении на фронтах
На фронтах количество атак российской армии вернулось к допасхальному уровню.
Тактическая авиация действовала очень активно, и за один день на украинские позиции было сброшено 177 планирующих авиабомб.
Российская армия продолжала безрезультатное, но весьма активное наступление на Курско-Сумско-Белгородском направлении. Генерал Сырский вчера заявил, что украинские войска сорвали попытку российской армии вторгнуться на территорию Сумской области. Судя по всему, это сообщение представляет собой суммирующую сводку об атаках российской армии за последние несколько дней.
Украинская армия продолжает удерживать свои позиции в Курской и Белгородской областях.
Российская армия ведет очень интенсивный артиллерийский обстрел украинских позиций и даже сел в приграничных районах Сумской области.
Российские части вчера бездействовали на Харьковском направлении.
Активность русской армии на Купянском направлении была низкой. На направлении Лимана имеющиеся у России резервы продолжают поддерживать нынешний темп наступления. Российской армии в какой-то момент удалось немного улучшить свои позиции, однако это не означает существенного изменения линии фронта.
На Северском направлении идут менее напряженные позиционные бои.
В Бахмутском районе отдельные обстрелы произошли в районе города Часов Яр. В районе Торецка продолжаются ожесточенные городские бои. Существенных изменений позиций нет.
На Покровском направлении число атак российского командования возросло, причем попытки наступать предпринимались в основном по дуге к югу от Покровска. Вчера российская армия не добилась существенных успехов. В это же время атаки российской армии к юго-западу от Донецка усилились, однако и там россиянам не удалось добиться ничего другого, кроме потерь.
На Южном фронте российские части бездействовали. Лишь в направлении Орехова были отмечены отдельные разведывательные бои.