ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ О новых целях эстонского государства, если они есть

Для Эстонии остаются актуальными переход к полностью эстонскому образованию, здравоохранение, затратный оборонный бюджет. Трудно найти деньги на все сразу, но, как считает Валерий Сайковский, наши политики вместо уточнения сроков реализации бюджетных планов каждую неделю устраивают в Рийгикогу митинг за все хорошее против всего плохого.
Мое поколение 50+ помнит в качестве цели Эстонии и восстановление довоенной государственности, и вступление в международные структуры, и переход на евро, и многое другое. Сейчас трудно избежать ощущения, что недостаток новых целей компенсируется запуском по спирали на новый виток уже достигнутых. С ужасом жду в каком виде и какого цвета вернется к нам мечта о белом пароходе.
В начале 1990-х цели Эстонии были очевидны. Они были лишь завершением дел довоенной Эстонии. Когда в мае 2004 года мы вступили в Евросоюз и НАТО, этот этап был завершен. Постепенно стало очевидно, что мы самые успешные среди бывших республик СССР. А среди представителей недавнего соцлагеря мы в тройке-пятерке.
В части инноваций (16 место в мире в 2023 году), в образовании - среди лидеров в ОЭСР. Описанное стало поводом для самоуспокоенности. Первым звоночком должны были стать «бронзовые» события 2007 года, но, к сожалению, не стали. Эстонское государство поддалось соблазну свести все проблемы к проискам России, хотя было необходимость проанализировать нашу готовность к событиям, подобным «бронзовым».
В экономике накапливались скрытые проблемы. Уже в научных публикациях 2007-2008 годов реально представлялись наши уязвимые места. Перекос экономики в сторону раздутости банковского сектора, непомерное расширение строительной отрасли и недостаточного развития инновационного сегмента.
Невооруженным глазом заметная чрезмерная зависимость Эстонии от экспорта, следствием чего всегда является недостаточное внутреннее потребление. Это, в свою очередь, приводит к неустойчивости экономики к внешним потрясениям. Вместо описанного анализа наши первые лица в тот период поднимали дух страны разговорами о белом пароходе, давней мечте эстонцев, которая большинству эстонцев актуальной темой не казалась.
Неоднозначно сейчас выглядят и лозунги реформистов того периода о стремлении попасть в первую пятерку. А потом наступил 2009 год, когда наша экономика прошла краш-тест кризисом, чуть ранее начавшимся в США. И стало ясно, что прошла недостаточно устойчиво.
Мы преодолели кризис, откровенного говоря, не очень успешно. Вместе с балтийскими соседями получили 12-14% спада в экономике и стали в ряду самых проблемных членов ЕС. Нашлась целая партия, которая «сбежала» из коалиции от насущных проблем. Социал-демократы. Тогдашний министр финансов Ивари Падар в 2009 году до Брюсселя добежал, лишь бы не заниматься проблемами собственной страны.
Одновременно среди политиков нашлись и те, чьи успехи по выходу из кризиса получили признание на общеевропейском уровне. Юрген Лиги был в 2011 году был назван самым успешным министром финансов в ЕС.
Была ли альтернатива такому первому этапу?
Многое тогда было завершением дел «Первой республики» и альтернативы не имело. Был ли вариант вести более многовекторную политику? Не исключено. Но потенциальные консультанты и инвесторы жили в Англии, Финляндии, Швеции и США. По большей части, это соплеменники или их потомки.
Тем, кто думает, что крепкая дружба с восточным соседом была бы панацеей от политических и экономических «болезней», придется ответить себе на простой вопрос. Где те страны-счастливчики, которые бурно процветают на почве хороших отношения с Россией? Я таких не знаю. А близость менталитета, ценностей и общность истории из глубины средних веков позволило нам немало преуспеть в отношениях с западными партнерами.
Мы были, есть и наверняка останемся ганзейским городом, ганзейским народом. Такова наша судьба. Есть мнение у специалистов по истории и градостроительству, что наша столица - лучше всего сохранившийся ганзейский город.
Постепенно темпы развития стали падать
Острая фаза кризиса закончилась в 2013 году, а 2016-2019 года считаются экономистами периодом нового подъема. Но полноценное процветание так и не наступило. Значительная часть дополнительных поступлений в тот период ушли на сомнительные эксперименты с алкогольными акцизами.
На волне частичного возвращения прежних акцизов EKRE добились успехов на парламентских выборах 2019 года и вошла в правительство. Да и Covid-2019 не добавил бюджетных доходов.
Началась смена поколений в нашей политике. Молодежь оказались менее подготовлена к тем событиям, которые происходили в стране и мире. Ее умение находить компромиссы внутри и вне страны была недостаточной, да и квалификация в экономических и международных вопросах далека от необходимой.
Семейство Хельме в 2019-2020 году умудрились впервые в истории страны испортить отношения с Финляндией. Сейчас к власти в США пришел Дональд Трамп, в мире налицо правоконсервативный уклон. С гибкостью же во внешней политике наблюдаются большие проблемы.
Комплиментов от наших первых лиц новая американская администрация не услышала, а претензий за пророссийскую линию, если она есть, глава МИД и президент выдали немало. В международной политике налицо крен в сторону регионализации, падение роли международных организаций. Время корректировать внешнюю политику, адаптировать ее к новым условиям. У нас ничего подобного не наблюдается.
Нынешние проблемы - последствия отсутствия адекватного планирования на перспективу
Формально у нас есть планы развития и в энергетике, и в образовании, и в прочих отраслях. Но полноценные планы должны иметь два уровня. Общее видение, приоритеты, главная цель, прекрасное далеко. И уже на основе описанного составляются более приземленные планы.
Для нас сейчас актуальны переход к полностью эстонскому образованию, финансирования здравоохранения и социальной сферы, выполнение более затратного оборонного бюджета. Обеспечение финансирования всего и сразу нереалистично. Жизненно необходимы четкие бюджетные приоритеты.
Эстонские политики вместо этого ушли в интриги и готовы принять к исполнению самые затратные инициативы Брюсселя. Политики вместо уточнения сроков реализации бюджетных планов готовы каждую неделю устраивать в парламенте митинг за все хорошее против всего плохого. Все вышеописанное - это что угодно, только не зрелая демократия.
Куда идем?
Мне видится в качестве приоритета необходимость интегрировать искусственный интеллект (ИИ) во всех отраслях. Почему бы не воспользоваться им, чтобы избавиться от рутины, и все проблемы попробовать решать комплексно. Сферу образования попытаться сделать требующей меньше человеческих ресурсов.
У государства должна быть на контроле проблема влияния ИИ на занятость. Это влияние реально волнует многих эстоноземельцев.
Задачи в области обороны следует решать инновативнее, используя наши возможности в ИТ-сфере. Сфера здравоохранения тоже требует новых подходов, иначе скоро одна половина страны будет лечить вторую.
Те, кто не успеют запрыгнуть на подножку вагона искусственного интеллекта, следующего рейса могут ждать очень долго. Это относится и к структурам, и к конкретным людям.