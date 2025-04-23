ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ О новых целях эстонского государства, если они есть

Неоднозначно сейчас выглядят и лозунги реформистов того периода о стремлении попасть в первую пятерку. А потом наступил 2009 год, когда наша экономика прошла краш-тест кризисом, чуть ранее начавшимся в США. И стало ясно, что прошла недостаточно устойчиво.

Мы преодолели кризис, откровенного говоря, не очень успешно. Вместе с балтийскими соседями получили 12-14% спада в экономике и стали в ряду самых проблемных членов ЕС. Нашлась целая партия, которая «сбежала» из коалиции от насущных проблем. Социал-демократы. Тогдашний министр финансов Ивари Падар в 2009 году до Брюсселя добежал, лишь бы не заниматься проблемами собственной страны.

Одновременно среди политиков нашлись и те, чьи успехи по выходу из кризиса получили признание на общеевропейском уровне. Юрген Лиги был в 2011 году был назван самым успешным министром финансов в ЕС.

Была ли альтернатива такому первому этапу?

Многое тогда было завершением дел «Первой республики» и альтернативы не имело. Был ли вариант вести более многовекторную политику? Не исключено. Но потенциальные консультанты и инвесторы жили в Англии, Финляндии, Швеции и США. По большей части, это соплеменники или их потомки.