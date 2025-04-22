ФОТО И ГРАФИК Через Эстонию пытались провезти большую партию санкционного российского товара

Согласно данным Департамента статистики, после того как российский битум был с 27 мая 2023 года включен в санкционный список, Эстония начала ввозить его в меньших объемах. Это связано, в том числе, с сокращением объемов дорожного строительства в стране: в прошлом году на почти 50 миллионов евро. В настоящее время битум в основном поступает из Литвы и Швеции.