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ФОТО И ГРАФИК Через Эстонию пытались провезти большую партию санкционного российского товара

Перевод: Валерия Ермакова
Согласно данным, после введения санкций Эстония импортирует меньше битума.
Согласно данным, после введения санкций Эстония импортирует меньше битума. Фото: PPA

После запрета на ввоз российского битума в Эстонии его стали использовать заметно меньше. В то же время Казахстан, согласно документам, продолжает активно импортировать этот черный клейкий материал, используемый при строительстве дорог. Более тысячи поддонов с битумом все же были арестованы в порту Мууга и проданы с аукциона.

Согласно данным Департамента статистики, после того как российский битум был с 27 мая 2023 года включен в санкционный список, Эстония начала ввозить его в меньших объемах. Это связано, в том числе, с сокращением объемов дорожного строительства в стране: в прошлом году на почти 50 миллионов евро. В настоящее время битум в основном поступает из Литвы и Швеции.

Ранее российский битум в Эстонию ввозили несколько компаний. Большинство из них подтвердили изданию Postimees, что продолжали поставки из России до тех пор, пока это было разрешено. Эти данные также подтверждаются сведениями из российских таможенных деклараций.

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