В недрах Земли обнаружили неизвестную ранее бактерию – она может сыграть огромную роль

Этот тип, получивший название CSP1-3, был впервые обнаружен в 2006 году в геотермальных водах Йеллоустоуна. С тех пор его представителей находили в глубоких слоях с низким содержанием питательных веществ, например, в почвах под тропическими лесами и в местах окисления железа в подземных основаниях.