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В недрах Земли обнаружили неизвестную ранее бактерию – она может сыграть огромную роль

Перевод: Дмитрий Рая
Считается, что 99,99 процента микроорганизмов Земли до сих пор неизвестны науке, а более девяноста процентов микробов обитают в глубоких слоях почвы.
Считается, что 99,99 процента микроорганизмов Земли до сих пор неизвестны науке, а более девяноста процентов микробов обитают в глубоких слоях почвы. Фото: Orla/Getty Images

Под поверхностью земли скрывается таинственный мир, который, возможно, является самым богатым по видовому разнообразию среди всех обиталищ на Земле. Ученые теперь установили существование совершенно нового типа бактерий, который широко распространен и многочислен в глубоких слоях почвы нашей планеты.

Этот тип, получивший название CSP1-3, был впервые обнаружен в 2006 году в геотермальных водах Йеллоустоуна. С тех пор его представителей находили в глубоких слоях с низким содержанием питательных веществ, например, в почвах под тропическими лесами и в местах окисления железа в подземных основаниях.

Международная команда ученых на основе высококачественных метагеномных данных создала обширный геномный каталог типа CSP1-3. Это дает важную информацию о том, каким образом эти бактерии выживают в глубинах земной коры, используя углерод и азот, которые постепенно проникают через почву. По мнению исследователей, эти загадочные микроорганизмы играют ключевую роль в энергетическом и биохимическом обмене глубоких слоев грунта.

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