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Семейные врачи скептически относятся к идее отмены направлений к специалистам

Кармен Йоллер.
Кармен Йоллер. Фото: Konstantin Sednev

Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) отменила бы направления к врачам-специалистам в их нынешнем виде, поскольку они не обеспечивают более быстрой приоритетной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.

В студии Postimees Йоллер заявила, что эстонская медицина уже много лет движется к кризису. По ее словам, теперь мы также стали использовать резервы Кассы здоровья, которые на самом деле предназначены на черный день и через пару лет могут закончиться. Йоллер сказала, что сейчас люди все еще могут попасть к врачу, однако если в медицине придется сократить расходы еще на десять процентов и не найдется дополнительных средств, это может стать невозможным - и тогда нуждающиеся начнут умирать.

Говоря о дефиците бюджета Кассы здоровья, который исчисляется сотнями миллионов евро, министр признала, что решить эту проблему непросто. «Для меня самый большой вопрос заключается в следующем: если бюджет Кассы здоровья составляет 2,4 миллиарда евро, то куда именно тратятся эти средства и можно ли было бы использовать их более рационально. Еще один важный момент - где найти дополнительные деньги. Возможно, часть уже имеющихся средств можно перераспределить так, чтобы качество медпомощи стало равномернее, а люди могли своевременно попасть к врачу. Кроме того, следует рассмотреть возможность привлечения частных средств», - сказала она. 

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