Семейные врачи скептически относятся к идее отмены направлений к специалистам

В студии Postimees Йоллер заявила, что эстонская медицина уже много лет движется к кризису. По ее словам, теперь мы также стали использовать резервы Кассы здоровья, которые на самом деле предназначены на черный день и через пару лет могут закончиться. Йоллер сказала, что сейчас люди все еще могут попасть к врачу, однако если в медицине придется сократить расходы еще на десять процентов и не найдется дополнительных средств, это может стать невозможным - и тогда нуждающиеся начнут умирать.