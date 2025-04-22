Умер скульптор Зураб Церетели

Церетели умер в ночь на вторник, 22 апреля, сообщил СМИ его помощник Сергей Шагулашвили.

Решение о прощании со скульптором и похоронах будет принято позднее, добавил он.

Церетели - автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, фресок и мозаики, но наиболее известен стал как скульптор-монументалист.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. Учился на живописном факультете Тбилисской академии художеств.

1970-1980 годах он был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, а в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Почти 30 лет - с 1997 года - Церетели возглавлял Российскую академию художеств.

Наиболее известной работой Церетели в Москве стал 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке. Российские СМИ выдвигали версию о том, что изначально он создавался как памятник Христофору Колумбу, который Церетели планировал передать США, однако сам скульптор это отрицал.

Другие известные работы авторства Церетели - монумент «Дружба навеки» на Тишинской площади в Москве, скульптура «Времена года» (композиция из четырех коней) на Манежной площади, памятник жертвам трагедии в Беслане у храма Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, скульптура «Воин-лыжник» в парке «Патриот».

Одной из последних заметных работ Церетели стала «Аллея правителей России» - 43 бронзовых бюста исторических личностей, установленных во дворе штаб-квартиры Российского военно-исторического общества (РВИО) в Петроверигском переулке в Москве.

«Аллея правителей России». Фото: Getty Images

В 2017 году на аллее появились бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Бориса Ельцина. Из Москвы ее собирались перенести, сначала - в Пензу, а потом в Псков, но в итоге осенью 2024 года «Аллея» открылась на территории усадьбы Василия Татищева в подмосковном Болдино.