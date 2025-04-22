Легендарная спортсменка продолжает бороться за жизнь в больнице

В конце прошлого года Сметанина перенесла инфаркт и была госпитализирована в одну из больниц Сыктывкара. Позже ее перевели в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Российское издание Vse Pro Sport взяло интервью у бывшего российского спортсмена Дмитрия Васильева, который прокомментировал состояние Сметаниной.

«Она находится в реабилитационном центре в Москве. Ее состояние тяжелое. Врачи стараются, делают все возможное. Пока улучшений нет, но, по крайней мере, состояние стабилизировалось. Надеемся, что она поправится. К ней допускают только родственников, других посетителей не пускают», - сказал бывший прыгун с трамплина Васильев.

Сметанина выступала в пяти Олимпийских играх с 1976 по 1992 год, где завоевала в общей сложности десять медалей: четыре золотые, пять серебряных и одну бронзовую. На чемпионатах мира она выиграла одиннадцать наград: четыре золота, три серебра и четыре бронзы.

Хотя на крупнейших соревнованиях Сметанина выступала очень успешно, в созданной в 1982 году серии Кубка мира таких достижений у нее было меньше: лучшим результатом спортсменки стало второе место в общем зачете в 1984 году. На этапах Кубка мира она трижды одерживала победу, еще тринадцать раз поднималась на вторую и третью ступени пьедестала.