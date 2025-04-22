Борец вольного стиля Мадис Мяэсте заключил эксклюзивный договор с лигой Evecon Raju MMA

Один из самых известных эстонских борцов вольного стиля Мадис Мяэсте присоединился к лиге Evecon Raju MMA, заключив эксклюзивный договор на выступления на арене Raju. Это сотрудничество знаменует собой важную веху как в карьере Мяэсте, так и в развитии ММА в Эстонии.
Мадиса (The Viking) Мяэсте ценят за его бескомпромиссный стиль боя – его мощные и сокрушающие соперников выступления никогда не оставляют зрителей равнодушными. Он был участником национальной сборной Эстонии и имеет впечатляющий послужной список из 19 побед и всего двух поражений в качестве любителя. Следует отметить, что 15 из этих побед были одержаны нокаутом или подчинением соперника. Он также развивает боевые искусства в качестве тренера, являясь одним из учредителей спортивного клуба Invicta в Пярну.
Любительская карьера Мяэсте включала участие в чемпионате Европы IMMAF 2019 года, где он занял 9-16-е места, одержав одну победу и потерпев одно поражение. В профессиональных смешанных единоборствах он участвовал в двух боях в легком весе. Весной прошлого года он победил Александра Крупенкина (Украина) удушающим приемом сзади в первом раунде. Минувшей осенью он проиграл Амеру Саламеху (Италия) техническим нокаутом во втором раунде.
По словам исполнительного директора Evecon Raju MMA Отта Тыниссаара, Мадис Мяэсте – боец с очень волевым характером. «Он излучает энергию, которая начинает подавлять соперника еще до начала схватки. Мадис Мяэсте – мощнейший и опытный борец вольного стиля. Его участие в вечерах схваток Raju принесет гораздо больше эмоций как на арену, так и на экраны – Мадис одинаково заводит зрителей, выигрывая или проигрывая, и каждый матч с его участием неизменно становится памятным событием», отметил Тыниссаар.
В рамках нового договора следующее выступление Мадиса Мяэсте запланировано на вечер схваток Evecon Raju 18 в ледовом холле Tondiraba этой осенью. Его соперником станет турок Ясир Уяр, которому Мяэсте бросил вызов на февральском турнире, где Уяр победил латыша Данса Буковскиса техническим нокаутом в первом раунде.
По словам Мадиса Мяэсте, его цель – проводить качественные матчи на родной земле. «Я взял на себя обязательства перед Evecon Raju на следующие три матча. Моим очередным соперником будет такой же боец, как и я сам. Поединок обещает быть интригующим – по сути я выйду на арену против самого себя. Как и я, Уяр не боится ни ударов, ни борьбы. Я с нетерпением жду этой встречи, ведь каждый спортсмен мечтает превзойти себя», сказал Мадис Мяэсте.
Следующее мероприятие состоится уже 20 сентября в столичном ледовом холле Tondiraba. Главным спонсором лиги является портал спортивных ставок FenixBet.
Смешанные единоборства (Mixed Martial Arts – MMA) – это спортивная вольная борьба, сочетающая в себе наиболее зрелищные элементы нескольких видов единоборств. Цель бойца – либо нокаутировать противника, либо заставить его сдаться, применив прием подчинения. Поединки ММА проводятся в специальной клетке, огороженной сеткой. Восьмиугольная арена обеспечивает безопасность бойцов и придает спортивному поединку гладиаторский шарм.