Борец вольного стиля Мадис Мяэсте заключил эксклюзивный договор с лигой Evecon Raju MMA

По словам Мадиса Мяэсте, его цель – проводить качественные матчи на родной земле. «Я взял на себя обязательства перед Evecon Raju на следующие три матча. Моим очередным соперником будет такой же боец, как и я сам. Поединок обещает быть интригующим – по сути я выйду на арену против самого себя. Как и я, Уяр не боится ни ударов, ни борьбы. Я с нетерпением жду этой встречи, ведь каждый спортсмен мечтает превзойти себя», сказал Мадис Мяэсте.