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Регулярно ездящих поездами ждет неприятный сюрприз

Редактор: rus.postimees.ee
Поезд Stadler Flirt компании Elron.
Поезд Stadler Flirt компании Elron. Фото: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

Работы по электрификации и реконструкции железнодорожного участка Таллинн - Тарту продлятся, по планам, до конца этого года, после чего инфраструктура должна быть готова к обслуживанию новых электропоездов, пишет Rus.ERR.

В связи со строительными работами до июня по вторникам и средам на некоторых участках будут использоваться замещающие автобусы.

После реконструкции железнодорожного участка Таллинн - Тарту новые электропоезда будут ездить со скоростью до 160 километров в час. Компания Elron поставила цель, чтобы поездка на новом поезде от станции Юлемисте в Таллинне до Тарту занимала полтора часа.

Ранее планировалось, что новые поезда Elron выйдут на линию с начала этого года, однако в прошлом году их запуск был отложен до сентября 2025 года.

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