Регулярно ездящих поездами ждет неприятный сюрприз

В связи со строительными работами до июня по вторникам и средам на некоторых участках будут использоваться замещающие автобусы.

После реконструкции железнодорожного участка Таллинн - Тарту новые электропоезда будут ездить со скоростью до 160 километров в час. Компания Elron поставила цель, чтобы поездка на новом поезде от станции Юлемисте в Таллинне до Тарту занимала полтора часа.