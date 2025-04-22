Регулярно ездящих поездами ждет неприятный сюрприз

Работы по электрификации и реконструкции железнодорожного участка Таллинн - Тарту продлятся, по планам, до конца этого года, после чего инфраструктура должна быть готова к обслуживанию новых электропоездов, пишет Rus.ERR.
В связи со строительными работами до июня по вторникам и средам на некоторых участках будут использоваться замещающие автобусы.
После реконструкции железнодорожного участка Таллинн - Тарту новые электропоезда будут ездить со скоростью до 160 километров в час. Компания Elron поставила цель, чтобы поездка на новом поезде от станции Юлемисте в Таллинне до Тарту занимала полтора часа.
Ранее планировалось, что новые поезда Elron выйдут на линию с начала этого года, однако в прошлом году их запуск был отложен до сентября 2025 года.