Директор школы: государственный экзамен в основной школе - одно из самых абсурдных явлений

Во вторник в 10 часов утра настал черед сдачи государственного экзамена по эстонскому как родному языку для учащихся основной школы.

«На самом деле, государственный экзамен в основной школе - одно из самых абсурдных явлений», - заявил Пийбур. По его мнению, цель ученика в школе - учиться, развивать навыки и получать знания. «Когда в конце проводят один большой экзамен, то исследования показывают, что он измеряет только способность справляться со стрессом, а не знания», - добавил он.

По мнению директора, лучшим примером экзамена является телевизионное шоу «Rakett69». «Там не задают вопросов о фактах, но если эти факты не работают, нужно сделать так, чтобы они заработали. То есть нужно исследовать, открывать, изобретать», - объяснил он.

Он также упомянул недавнюю новость о визите президента Эстонии в Йыгевамаа, где он будет говорить о том, как в учебном процессе следует использовать искусственный интеллект. «В то же время ученики сидят по шесть часов на деревянных стульях и пишут ручкой на бумаге», - отметил директор, который считает, что школьная система отстала от времени.