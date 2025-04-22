Директор школы: государственный экзамен в основной школе - одно из самых абсурдных явлений

Директор гимназии Пельгулинна Тыну Пийбур в эфире утренней передачи на радио Kuku заявил, что к экзамену по эстонскому языку невозможно подготовиться каким-то отдельным образом, а также выразил сомнение в эффективности экзаменов в основной школе в целом.
Во вторник в 10 часов утра настал черед сдачи государственного экзамена по эстонскому как родному языку для учащихся основной школы.
«На самом деле, государственный экзамен в основной школе - одно из самых абсурдных явлений», - заявил Пийбур. По его мнению, цель ученика в школе - учиться, развивать навыки и получать знания. «Когда в конце проводят один большой экзамен, то исследования показывают, что он измеряет только способность справляться со стрессом, а не знания», - добавил он.
По мнению директора, лучшим примером экзамена является телевизионное шоу «Rakett69». «Там не задают вопросов о фактах, но если эти факты не работают, нужно сделать так, чтобы они заработали. То есть нужно исследовать, открывать, изобретать», - объяснил он.
Он также упомянул недавнюю новость о визите президента Эстонии в Йыгевамаа, где он будет говорить о том, как в учебном процессе следует использовать искусственный интеллект. «В то же время ученики сидят по шесть часов на деревянных стульях и пишут ручкой на бумаге», - отметил директор, который считает, что школьная система отстала от времени.
Еще одним абсурдным примером образовательной системы Пийбур считает тесты для учеников начальных классов. «Представьте себе больницу, которая отбирает только здоровых пациентов, чтобы через 12 лет сказать: “Наша больница - самая лучшая”», - заявил он, добавив, что задача больницы - лечить, а задача школы - учить.