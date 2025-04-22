Эстонская пара керлеров уверенно лидирует в мировом рейтинге

Накануне стартующего на этой неделе чемпионата мира по керлингу эстонская команда в составе Марие Калдвеэ и Харри Лилля занимает уверенное первое место в обновленном мировом рейтинге пар среди смешанных пар.
Эстонцы удерживают верхнюю строчку уже более года. В тройке лидеров мирового рейтинга также находятся и соперники эстонской пары по групповому этапу на предстоящем чемпионате мира.
Кальдвеэ и Лилль уверенно возглавляют мировой рейтинг с результатом 207,8 очка. На втором месте находится норвежская пара Кристин Скасльен и Магнус Недреготтен, заработавшая 163,5 очка, а на третьей позиции - австралийский дуэт Тахли Гилл и Дин Хьюитт с 162,3 очка. Как норвежцы, так и австралийцы попали с эстонцами в одну группу на чемпионате мира, который стартует на этой неделе.
Харри Лилль отметил, что на протяжении всего сезона команда показывала стабильно высокий уровень, однако главная цель - выйти на пик формы к началу чемпионата мира, который стартует в конце недели.
«Сегодня мы находимся в хорошей форме, как физически, так технически и психологически. На чемпионат мира едем с отличным настроем», – сказал Лилль и добавил, что лидерство в мировом рейтинге является признанием заслуг всего эстонского керлинга.
«Перечень титулов и медалей наших соперников настолько длинен, что его невозможно запомнить, и их бюджеты в разы превышают наш, – отметил он. – Тем не менее, мы способны бороться на высшем уровне и сохранять стабильно высокую форму. Мы очень благодарны нашей команде, Эстонскому союзу керлинга, нашим семьям, спонсорам и всем болельщикам - без их поддержки такой успех был бы невозможен».
Кальдвеэ и Лилл удерживают лидерство в рейтинге благодаря успешному сезону, в ходе которого одержали победу на пяти этапах Кубка мира. В том числе в их активе и победа в финале серии Mixed Doubles Superseries, проходившем в Канаде.
Впервые Кальдвеэ и Лилль возглавили мировой рейтинг в октябре 2023 года. Во второй раз они поднялись на вершину рейтинга в мае 2024 года и с тех пор, на протяжении уже более года, удерживают позицию лидеров. В прошлом году эстонцы поднялись на вершину рейтинга благодаря серебряным медалям, завоеванным на чемпионате мира.
Чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар в 2025 году пройдет в Канаде, в городе Фредериктон, с 26 апреля по 3 мая 2025 года.