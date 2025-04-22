Эстонская пара керлеров уверенно лидирует в мировом рейтинге

Эстонцы удерживают верхнюю строчку уже более года. В тройке лидеров мирового рейтинга также находятся и соперники эстонской пары по групповому этапу на предстоящем чемпионате мира.

Кальдвеэ и Лилль уверенно возглавляют мировой рейтинг с результатом 207,8 очка. На втором месте находится норвежская пара Кристин Скасльен и Магнус Недреготтен, заработавшая 163,5 очка, а на третьей позиции - австралийский дуэт Тахли Гилл и Дин Хьюитт с 162,3 очка. Как норвежцы, так и австралийцы попали с эстонцами в одну группу на чемпионате мира, который стартует на этой неделе.

Харри Лилль отметил, что на протяжении всего сезона команда показывала стабильно высокий уровень, однако главная цель - выйти на пик формы к началу чемпионата мира, который стартует в конце недели.

«Сегодня мы находимся в хорошей форме, как физически, так технически и психологически. На чемпионат мира едем с отличным настроем», – сказал Лилль и добавил, что лидерство в мировом рейтинге является признанием заслуг всего эстонского керлинга.