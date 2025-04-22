В этом случае это будут национальные или даже международные учения служебных собак, где вместе с преданным своему делу кинологом испытывают себя как щенки, которые производят фурор в социальных сетях и покоряют мир «мимишечными» фото, так и опытные, уже зарекомендовавшие себя на службе четвероногие друзья, в основном немецкие и бельгийские овчарки.