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ФОТО Полицейские учения: на заброшенном заводе служебных собак учили правильным укусам

Перевод: Павел Соболев
На этот раз отрабатывалось применение силы при задержании преступника, в том числе укусы как один из важнейших приемов в арсенале полицейских собак.
На этот раз отрабатывалось применение силы при задержании преступника, в том числе укусы как один из важнейших приемов в арсенале полицейских собак. Фото: PPA

При доле везения вы, проезжая мимо старого промышленного здания или заброшенного дома, иной раз сможете услышать лай и четкие команды дрессировщика, и даже увидеть серебристые мини-трейлеры со служебными собаками, а также мужчин и женщин в ватных одеяниях со специальными рукавами.

В этом случае это будут национальные или даже международные учения служебных собак, где вместе с преданным своему делу кинологом испытывают себя как щенки, которые производят фурор в социальных сетях и покоряют мир «мимишечными» фото, так и опытные, уже зарекомендовавшие себя на службе четвероногие друзья, в основном немецкие и бельгийские овчарки.

По словам Меэлиса Пейкера, руководителя оперативного центра Ляэнеской префектуры, десять служебных собак Департамента полиции и погранохраны (PPA) оттачивали свои навыки в ходе трехдневных учений на прошлой неделе на пустующей фабрике у реки Пярну: это были собаки служб быстрого реагирования, специального назначения, в также патрульные собаки из разных частей Эстонии.

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