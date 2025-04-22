Напоминание Через неделю полиция закроет пункт обслуживания на улице Пинна

«Люди все чаще оформляют ходатайство о получении документов в самообслуживании и потом получают их в ближайшем к дому магазине "Сельвер". Немаловажно, что получение документов в "Сельверах" не только удобнее, но и дешевле. После закрытия пункта обслуживания Пинна в полицейском отделении на одноименной улице останутся важные для жителей возможности сделать фотографию на документ, сдать отпечатки пальцев и образец подписи», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

По заверению старейшины не стоит опасаться, что с закрытием пункта обслуживания Пинна присутствие полиции в Ласнамяэ сократится. «В представительстве Пинна продолжит деятельность полицейский участок, контактные данные участковых полицейских останутся без изменений», - заверила Юрченко.

В конце апреля Департамент полиции и погранохраны (ДПП) закрывает пункт обслуживания, расположенный в Ласнамяэ на улице П.Пинна и впредь будет обслуживать жителей в пункте обслуживания Таммсааре. Обслуживание клиентов в пункте ДПП Пинна осуществляется до 29 апреля.

Заместитель главного директора по развитию ДПП Кристи Мяэ сообщает, что главной причиной закрытия пункта обслуживания является необходимость экономии. «ДПП и в этом году придется сокращать постоянные расходы. Перенаправление людей в среду самообслуживания и снижение нагрузки на пункты обслуживания - один из способов реорганизовать работу ДПП, существенно не нарушая чувство безопасности», - пояснила Мяэ.

В помещениях полицейского отделения на улице Пинна останутся диги-киоски, где с понедельника по пятницу можно будет сделать фото на паспорт или ИД-карту, сдать отпечатки пальцев и образец подписи. Продолжить подачу ходатайства на получение документа затем можно будет на сайте департамента в разделе самообслуживания с помощью своего компьютера, смарт-устройства, или воспользовавшись расположенным в полицейском отделении предназначенным для клиентов компьютером. Получить готовый документ можно будет в подходящем по месторасположению магазине Selver.