Похороны папы Франциска пройдут 26 апреля

Похороны папы Римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Церемония начнется в 10 утра по местному времени. Перед этим в среду, 23 апреля, с 9 утра по местному времени тело папы Франциска выставят в соборе святого Петра, чтобы скорбящие могли отдать ему дань уважения, пишет Би-би-си.
В своем завещании пара Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были больше похожи на похороны обычного христианина. Так, его тело выставят в соборе святого Петра не на катафалке вне гроба, а в гробу со снятой крышкой.
Папа Франциск отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба и от традиции класть в гроб отчеканенные во время его понтификата монеты и краткое описание деяний. Он выбрал простой деревянный гроб, обитый цинком, и попросил похоронить его не в соборе святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
О своем намерении приехать в Ватикан попрощаться с папой Франциском уже заявили многие мировые лидеры. Среди них - президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Лула да Сильва и президент Аргентины - родной страны папы Франциска - Хавьер Милеи. Президент Украины Владимир Зеленский, по данным источников «Интерфакс-Украина» и РБК-Украина, тоже собирается посетить Ватикан.