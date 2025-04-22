Похороны папы Франциска пройдут 26 апреля

В своем завещании пара Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были больше похожи на похороны обычного христианина. Так, его тело выставят в соборе святого Петра не на катафалке вне гроба, а в гробу со снятой крышкой.

Папа Франциск отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба и от традиции класть в гроб отчеканенные во время его понтификата монеты и краткое описание деяний. Он выбрал простой деревянный гроб, обитый цинком, и попросил похоронить его не в соборе святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.