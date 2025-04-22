В штате Таллинна появился инспектор по охране природы, среди его задач – и удаление граффити

С этой весны в Таллинне начал работать инспектор по охране природы, в чьи обязанности входит благоустройство и озеленение местных охраняемых природных территорий и природоохранной зоны Пальяссааре, а также восстановление лугов и уход за ними.
Инспектор будет следить за охраняемыми территориями Мериметса, лесом Харку, болотом Пяэскюла и природоохранной зоной Паляссааре, проводя регулярные работы по благоустройству и озеленению.
В его обязанности также входит поддержание в хорошем состоянии указателей, смотровых вышек и других малых объектов инфраструктуры. Также инспектор будет заниматься восстановлением и поддержанием богатых биоразнообразием лугов, удалением граффити, а также обновлением информационных табличек и указателей в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства.
«Инспектор по охране природы будет обеспечивать порядок в лесах, на болотах и охраняемых природных территориях Таллинна. Например, он отвечает за поддержание в хорошем состоянии деревянных настилов и мостиков, удаление незаконных граффити и многое другое», - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
В период активного туристического сезона, с 15 марта по 15 ноября, инспектор по охране природы будет еженедельно контролировать основные маршруты на охраняемых территориях, а зимой - раз в месяц.
Во время обходов он также будет собирать мелкий мусор, при необходимости привлекая специалистов по благоустройству из районных управ. В случае обнаружения серьезных нарушений порядка, таких как вандализм или вывоз мусора на природу, инспектор проинформирует районную управу, Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства или муниципальную полицию и организует уборку территории.
Помимо всего вышеперечисленного, инспектор по охране природы будет следить за состоянием птичьей вышки на Пальяссааре, где город установил бинокль с высоким увеличением для наблюдения за прибрежными птицами. Для обеспечения безопасности посетителей инспектор уже отремонтировал ограждения смотровой башни и установил новые информационные таблички.
«Весной вместе с инспектором по охране природы мы уже выполнили некоторые работы по восстановлению нескольких лугов и уходу за ними. В Таллинне есть прекрасные луга, служащие средой обитания характерных луговых растений и животных, а также исчезающих и охраняемых видов. Однако на нашей широте луга быстро зарастают, и за ними необходимо регулярно ухаживать. Поэтому можно сказать, что работа инспектора по охране природы крайне практична и необходима для поддержания природных территорий города в хорошем состоянии», - сказал руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.