В штате Таллинна появился инспектор по охране природы, среди его задач – и удаление граффити

Инспектор будет следить за охраняемыми территориями Мериметса, лесом Харку, болотом Пяэскюла и природоохранной зоной Паляссааре, проводя регулярные работы по благоустройству и озеленению.

В его обязанности также входит поддержание в хорошем состоянии указателей, смотровых вышек и других малых объектов инфраструктуры. Также инспектор будет заниматься восстановлением и поддержанием богатых биоразнообразием лугов, удалением граффити, а также обновлением информационных табличек и указателей в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства.

«Инспектор по охране природы будет обеспечивать порядок в лесах, на болотах и охраняемых природных территориях Таллинна. Например, он отвечает за поддержание в хорошем состоянии деревянных настилов и мостиков, удаление незаконных граффити и многое другое», - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

В период активного туристического сезона, с 15 марта по 15 ноября, инспектор по охране природы будет еженедельно контролировать основные маршруты на охраняемых территориях, а зимой - раз в месяц.

Во время обходов он также будет собирать мелкий мусор, при необходимости привлекая специалистов по благоустройству из районных управ. В случае обнаружения серьезных нарушений порядка, таких как вандализм или вывоз мусора на природу, инспектор проинформирует районную управу, Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства или муниципальную полицию и организует уборку территории.

Помимо всего вышеперечисленного, инспектор по охране природы будет следить за состоянием птичьей вышки на Пальяссааре, где город установил бинокль с высоким увеличением для наблюдения за прибрежными птицами. Для обеспечения безопасности посетителей инспектор уже отремонтировал ограждения смотровой башни и установил новые информационные таблички.