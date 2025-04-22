Таллинн оштрафует строительную фирму, закрывшую вчера и сегодня в час пик полосы движения на оживленной улице

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван подчеркнул, что город не может акцептировать такое поведение.

«Неприемлемо, когда строитель игнорирует условия, установленные в разрешении на закрытие дороги, и за это неоходимо нести ответственность. Таллинн оштрафует подрядчика за каждое нарушение в максимально возможном размере. Мы приносим извинения жителям города за причиненные неудобства, - сказал вице-мэр. - Если такая беспечность по отношению к жителям Пирита продолжится, то эта строительная компания больше не получит разрешения на закрытие дорог на подобных важных магистралях».

Строительные работы на Пирита теэ ведутся в связи с реконструкцией бульвара Регати. На разрешение на закрытие дороги ходатайствовала компания AS Signaal TM по заказу Viaston Infra OÜ. Разрешение было выдано на закрытие полос с 21 по 25 апреля с 9:30 до 19:00. Это требование нарушалось несколько раз: дорога была закрыта в понедельник уже в 8 утра, а во вторник утром - около 7:30.

Как строитель, так и заявитель на закрытие дороги признали свою ошибку и извинились перед Таллиннским департаментом транспорта.