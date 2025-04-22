Местные самоуправления отработают действия в условиях кризиса

В среду и четверг, 23-24 апреля, состоятся учения по кризисному управлению для местных самоуправлений под названием «Kevadmurd 2025». В них примут участие 72 самоуправления, которые совместно с поставщиками жизненно важных услуг будут отрабатывать действия по обеспечению населения необходимыми для жизни услугами в условиях кризиса. Цель учений - повысить готовность к кризисам как местных самоуправлений, так и поставщиков услуг.