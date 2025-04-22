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Местные самоуправления отработают действия в условиях кризиса

Спасатели из Силламяэ и Кохтла-Ярве тренировались на учениях в Силламяэском порту останавливать крупную утечку аммиака.
Спасатели из Силламяэ и Кохтла-Ярве тренировались на учениях в Силламяэском порту останавливать крупную утечку аммиака. Фото: Николай Андреев

В среду и четверг, 23-24 апреля, состоятся учения по кризисному управлению для местных самоуправлений под названием «Kevadmurd 2025». В них примут участие 72 самоуправления, которые совместно с поставщиками жизненно важных услуг будут отрабатывать действия по обеспечению населения необходимыми для жизни услугами в условиях кризиса. Цель учений - повысить готовность к кризисам как местных самоуправлений, так и поставщиков услуг.

На учениях «Kevadmurd» будет отрабатываться сценарий семидневного отключения электроэнергии и сопутствующие кризисные ситуации, такие как саботаж, кибератаки и последствия погодных условий. Спасательный департамент предоставляет сценарии, которые самоуправления отрабатывают как в формате настольных учений, так и в полевых условиях. «Цель учений - протестировать готовность местных кризисных команд и работоспособность кризисных планов», - отметил советник по гражданской защите Спасательного департамента и главный организатор учений Яко Верник.

«Решение разнообразных ситуаций дает хорошую возможность для тренировки кризисного управления. В дальнейшем мы хотим проводить такие масштабные учения раз в два года», - добавил он.

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