Жизнь предпринимателей должна стать проще: Торгово-промышленная палата обратилась к властям

В Палате полагают, что эти предложения можно было бы учесть при планировании предстоящих законодательных поправок, поскольку в случае многих рекомендаций это будет означать не только сокращение времени и затрат для компаний, но и повышение конкурентоспособности экономической среды Эстонии.

«Предложения палаты максимально конкретны, чтобы они привели к реальному сокращению административной нагрузки на предпринимателей, а также были бы разумно осуществимыми», - указал вице-председатеь правления Эстонской торгово-промышленной палаты и член Консультативного совета при премьер-министре по вопросам эффективности и роста Оливер Вяэртныу. По его словам, сложно внедрять изменения в нормативные акты, выделяя только общие темы.

Подготовка, представление и аудит отчетов об устойчивом развитии должны быть добровольными. Если обязательство по подготовке отчета об устойчивом развитии не является добровольным, то выполнение этого обязательства должно быть немедленно отложено на два года. Палата также предлагает, чтобы отчет об устойчивом развитии требовался не каждый год, а каждые пять лет.

В настоящее время работодатели обязаны ежемесячно декларировать особые льготы, предоставляемые сотрудникам, такие как подарки на день рождения, совместные мероприятия для сотрудников или предоставление чая и кофе. Палата предложила внести поправки в положение, чтобы расходы, связанные с поддержанием и повышением мотивации сотрудников в размере до 1000 евро на одного сотрудника в год, не облагались налогом в качестве дополнительных льгот.