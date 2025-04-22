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Всем на зависть: вице-мэры Таллинна получают больше министров

Мэр Таллинна Евгений Осиновский.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Фото: Tairo Lutter

Портал Delfi обнародовал рейтинг зарплат чиновников местных самоуправлений Эстонии.

Журналисты Delfi собрали данные о зарплатах, которые выплачиваются в большинстве самоуправлений страны.

Некоторые самоуправления отказались предоставить информацию. Министерство финансов сообщило Delfi, что опубликует все данные 1 мая, и до этого времени их никто получить не сможет.

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