Всем на зависть: вице-мэры Таллинна получают больше министров

Журналисты Delfi собрали данные о зарплатах, которые выплачиваются в большинстве самоуправлений страны.

Некоторые самоуправления отказались предоставить информацию. Министерство финансов сообщило Delfi, что опубликует все данные 1 мая, и до этого времени их никто получить не сможет.