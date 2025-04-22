Всем на зависть: вице-мэры Таллинна получают больше министров

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковВсем на зависть: вице-мэры Таллинна получают больше министровЛийна Лаксжурналистrus.postimees.ee22 апреля 2025, 13:11Мэр Таллинна Евгений Осиновский. Фото: Tairo LutterПортал Delfi обнародовал рейтинг зарплат чиновников местных самоуправлений Эстонии.Журналисты Delfi собрали данные о зарплатах, которые выплачиваются в большинстве самоуправлений страны.Некоторые самоуправления отказались предоставить информацию. Министерство финансов сообщило Delfi, что опубликует все данные 1 мая, и до этого времени их никто получить не сможет.КомментарииКлючевые слова экономикаполитикаЭстониячиновникиТаллиннзарплатавице-мэрзарплатыгоруправакылвартсамоуправленияосиновскийместные самоуправленияевгений осиновскиймихаил кылвартвице-мэр таллиннаталлиннская горуправа