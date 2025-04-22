Пренебрежение нормами вежливости, реформисты провалятся: нарвские политики о планах Стальнухина и выборах

Недавно депутат Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин объявил, что идет на выборы со своим собственным списком «Народный список Михаила Стальнухина»​. О желании присоединиться к списку уже заявил нарвский активист Михаил Паншин, не исключено также, что в нем будут председатель городского собрания Татьяна Стольфат и вице-мэр Марина Шурупова.