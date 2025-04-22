Пренебрежение нормами вежливости, реформисты провалятся: нарвские политики о планах Стальнухина и выборах

До муниципальных выборов остается полгода, политики постепенно начинают формировать списки и критиковать оппонентов: типичная предвыборная гонка начинается сейчас. Немало говорят и о новом списке нарвского депутата Михаила Стальнухина - правда, реакции он вызывает разные.
Недавно депутат Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин объявил, что идет на выборы со своим собственным списком «Народный список Михаила Стальнухина». О желании присоединиться к списку уже заявил нарвский активист Михаил Паншин, не исключено также, что в нем будут председатель городского собрания Татьяна Стольфат и вице-мэр Марина Шурупова.