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Пренебрежение нормами вежливости, реформисты провалятся: нарвские политики о планах Стальнухина и выборах

Горсобрание Нарвы.
Горсобрание Нарвы. Фото: Ilja Smirnov

До муниципальных выборов остается полгода, политики постепенно начинают формировать списки и критиковать оппонентов: типичная предвыборная гонка начинается сейчас. Немало говорят и о новом списке нарвского депутата Михаила Стальнухина - правда, реакции он вызывает разные.

Недавно депутат Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин объявил, что идет на выборы со своим собственным списком «Народный список Михаила Стальнухина»​. О желании присоединиться к списку уже заявил нарвский активист Михаил Паншин, не исключено также, что в нем будут председатель городского собрания Татьяна Стольфат и вице-мэр Марина Шурупова. 

«Я иду с Народным списком Михаила Стальнухина - вне партий, но с совестью», - заявил Стальнухин в соцсетях.

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