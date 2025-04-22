Легендарный Гашек пожаловался в МОК и ИИХФ: я сообщил им, что бывший президент России Медведев угрожал убить меня

Дело в том, что Гашек достаточно негативно отнесся к рекорду Овечкина. Когда Овечкин достиг отметки в 894 гола, сравнявшись с Уэйном Гретцки, бывший вратарь написал в социальных сетях:

«В ближайшие дни гражданин России, который ни разу не осудил империалистическую войну России в Украине, станет лучшим бомбардиром НХЛ. Поскольку этот человек не осудил войну и преступления России, ему придется жить с осознанием того, что из-за его публичного поведения значительное количество людей, в том числе его соотечественников, погибли или получили ранения», - написал Гашек.

«Радует ли это его, безразлично ему или он сочувствует - мы не знаем. Однако то, что мы знаем, так это то, что НХЛ не только позволяла, но и поддерживала его в этом все это время. Таким образом, и НХЛ несет ответственность за сотни тысяч (возможно, миллионы) погибших и пострадавших в Украине», - добавил Гашек.

В ответ Дмитрий Медведев в своем канале в Telegram добавил к поздравительному сообщению для Овечкина такую фразу: «P.S., ждем самоубийства безумного чеха Гашека».

Фото: Kuvatõmmis

Гашек увидел в этом сообщении вместо иронии заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева угрозу убийством:

«Очевидно, что этот человек публично угрожает мне убийством. Я потрясен, что бывший президент России и до сих пор один из самых влиятельных российских политиков мне, гражданину Чешской Республики, публично угрожает убийством, а наше МВД при этом не реагирует на эти заявления», — сказал спортсмен в интервью ISport Blesk.

Гашек также добавил, что в связи с этим направил два официальных письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию хоккея (ИИХФ).